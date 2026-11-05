Giao tranh gia tăng đẩy tình hình nhân đạo tại Yemen thêm khó khăn

Binh sỹ Chính phủ Yemen gác tại hiện trường một vụ đánh bom tại Aden. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tình hình nhân đạo tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh gia tăng và các tuyến tiếp cận bị hạn chế, khiến hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại thành phố Taiz ở miền Tây Nam nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Taiz gần như bị cô lập hoàn toàn suốt 1 tháng qua.

Liên hợp quốc cho biết đây hiện là nơi trú ẩn của khoảng một nửa trong số 300.000 người phải di dời trên khắp Yemen do đợt giao tranh mới nhất.

Giao tranh leo thang giữa chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi đã ngăn hàng cứu trợ nhân đạo vào thành phố, đồng thời hạn chế việc đi lại của người dân.

Các bệnh viện trong thành phố cho biết họ chịu áp lực rất lớn và khan hiếm vật tư y tế.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 4/11 cho biết thành phố Taiz đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt các mặt hàng thiết yếu do hoạt động vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn.

Nhiều xe tải chở bột mì và lương thực thiết yếu phải dừng tại khu vực Al-Farsha, không thể tiếp tục hành trình vào thành phố. Giá một số mặt hàng thiết yếu tại đây đã tăng gấp 5 lần. Hoạt động thu gom rác cũng bị đình trệ do xe chuyên dụng không thể tiếp cận các bãi tập kết, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ngày 4/11 đã đưa 4 xe tải chở vật tư y tế thiết yếu, trong đó có các bộ dụng cụ phẫu thuật, tới các cơ sở y tế tại Taiz nhằm hỗ trợ điều trị những người bị thương trong giao tranh.

Bà Christine Cipolla, Trưởng phái đoàn ICRC tại Yemen, nhấn mạnh việc tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời có ý nghĩa sống còn đối với những bệnh nhân bị thương nặng, đồng thời kêu gọi các bên xung đột bảo đảm hoạt động cứu trợ nhân đạo được triển khai an toàn và liên tục.

Theo OCHA, gần 310.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh leo thang trở lại hồi đầu tháng Tám.

Kể từ thời điểm này, các đối tác nhân đạo đã cung cấp viện trợ lương thực cho gần 190.000 người và hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp cho gần 140.000 người.

Các tổ chức y tế cũng đã hỗ trợ cho 72 bệnh viện và tiếp cận hơn 9.000 người phải di dời thông qua các đội y tế lưu động và điểm chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 4/11, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào trung tâm huấn luyện quân sự tại tỉnh Al-Dhalea, miền Nam Yemen, đã khiến 13 binh sỹ mới được tuyển mộ thiệt mạng và 65 người bị thương. Một quan chức quân đội Yemen cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau vụ tấn công.

Trên mạng xã hội, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea lại cáo buộc các lực lượng Saudi Arabia đã tiến hành 104 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa trong 24 giờ qua, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, các thông tin về thương vong và những cáo buộc trên chưa được xác minh độc lập.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân đội chính phủ Yemen được liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hậu thuẫn tiếp tục gia tăng, với các cuộc đụng độ trên bộ và không kích tại nhiều tỉnh.

Xung đột tại Yemen kéo dài từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc nước này, dẫn đến việc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận./.