Giao tranh ác liệt ở Yemen: Hơn 200 tay súng Houthi thương vong, khu dân cư hứng pháo kích

Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kênh Al Jazeera ngày 15/10 dẫn nguồn tin quân sự Yemen cho biết các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra giữa lực lượng chính phủ và các tay súng Houthi trên nhiều mặt trận tại thành phố Taiz, thủ phủ tỉnh Taiz.

Giao tranh ác liệt nhất tập trung tại khu vực Jabal Han, phía Tây thành phố, nơi cả hai bên đang sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ có sử dụng vũ khí hạng nặng và hạng trung cũng tiếp tục diễn ra gần dinh tỉnh trưởng ở phía Đông thành phố Taiz.

Cùng thời điểm, lực lượng Houthi được cho là đã tiến hành pháo kích dữ dội nhằm vào các khu dân cư tại khu vực sân bay cũ. Theo các báo cáo ban đầu, hàng chục quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực này.

Theo thông báo của quân đội Yemen ngày 14/10, hơn 200 tay súng Houthi đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ tại tỉnh Taiz, miền Tây Nam nước này.

Trong tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy quân sự khu vực Taiz cho biết giao tranh dữ dội diễn ra suốt ngày 14/10 tại mặt trận Dhubab ở phía Tây thành phố Taiz, cùng các mặt trận Al-Aqrud và Al-Shaqab ở phía Nam.

Theo lực lượng chính phủ Yemen, các cuộc đụng độ bắt đầu từ buổi sáng và trở nên đặc biệt ác liệt vào buổi chiều.

Quân đội Yemen cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công một đoàn xe gồm xe tăng và phương tiện quân sự của Houthi tại khu vực Ras al-Najd, thuộc huyện Al-Misrakh.

Ngoài ra, hai cuộc không kích được tiến hành vào sáng sớm 14/10 nhằm vào các vị trí của Houthi gần đồi Sofitel, phía Đông thành phố Taiz.

Đến cuối ngày, hai cuộc không kích khác tiếp tục nhằm vào một xe tăng và một phương tiện quân sự tại mặt trận Dhubab, phía Tây thành phố.

Theo thống kê do quân đội Yemen công bố, tổn thất của lực lượng Houthi trong ngày bao gồm hơn 200 tay súng thiệt mạng hoặc bị thương, một phương tiện quân sự bị phá hủy, hai xe tăng bị hư hại, một thiết bị bay không người lái bị bắn hạ và một đoàn xe vũ trang bị phá hủy.

Tuy nhiên, những số liệu thương vong và thiệt hại này chưa được kiểm chứng độc lập. Phía Houthi cũng chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của quân đội Yemen.

Các cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã phát động chiến dịch quân sự mang tên “Bình minh Yemen” (Dawn of Yemen) từ đầu tháng 10, nhằm giành lại những khu vực do Houthi kiểm soát, trong đó có thủ đô Sanaa.

Chiến dịch nhận được sự hỗ trợ của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu và đã khiến giao tranh leo thang trên nhiều mặt trận, đặc biệt tại tỉnh Taiz.

Đây là địa bàn mà lực lượng chính phủ Yemen và Houthi liên tục tranh giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược cũng như những tuyến đường tiếp vận quan trọng.

Yemen rơi vào xung đột kéo dài kể từ năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thành phố.

Năm 2015, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu bắt đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen trong cuộc chiến chống Houthi.

Cuộc nội chiến tại Yemen, trong đó liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại lực lượng Houthi thân Iran, đã bùng phát trở lại vào tháng 7/2026, trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục gây tác động mạnh tới an ninh và thị trường năng lượng Trung Đông.

Kể từ đó, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ, tàu chở dầu và các đầu mối giao thông vận tải của Saudi Arabia. Đáng chú ý, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công, gây thương vong và gián đoạn hoạt động hàng không.

Giao tranh tại Taiz tiếp tục làm gia tăng nguy cơ đối với dân thường, đặc biệt tại những khu vực nằm gần các vị trí quân sự đang bị tranh chấp. Trong khi quân đội Yemen công bố những thiệt hại lớn của Houthi, các thông tin về thương vong và tình hình pháo kích vẫn cần được kiểm chứng độc lập. Diễn biến này cho thấy tình hình an ninh tại Taiz tiếp tục bất ổn, với nguy cơ ảnh hưởng ngày càng lớn đến đời sống người dân.