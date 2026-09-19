Giao thương biên mậu: Không chỉ thông cửa khẩu, cần thông cả logistics và dữ liệu

Toàn cảnh Hội nghị hoặc hoạt động kết nối, trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Ảnh: VIETRADE/Cục Xúc tiến thương mại

Ngày 18/9, tại Điện Biên, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam – Lào – Trung Quốc”.

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc đạt trên 380 tỷ USD, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Tuy nhiên, tiềm năng tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc chưa được khai thác tương xứng; kết nối hạ tầng và logistics vẫn là những vấn đề cần tiếp tục cải thiện.

Các đại biểu Việt Nam, Lào và Trung Quốc tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề trực tiếp liên quan đến chi phí và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như hành lang kinh tế và logistics xanh; kết nối kho ngoại quan và vận tải đa phương thức; quản lý cửa khẩu số; hải quan số; chứng từ điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt; thương mại điện tử xuyên biên giới và truy xuất nguồn gốc.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú nhấn mạnh, chuyển đổi số và thương mại xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi, quyết định khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu của doanh nghiệp.

Theo đại diện Bộ Công Thương, phát triển thương mại biên giới bền vững vì vậy không thể chỉ tính lượng hàng qua cửa khẩu mà cần xây dựng cả hệ sinh thái phía sau, từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến logistics, dữ liệu, thương mại điện tử và thị trường tiêu thụ.

Đây cũng là hướng để giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian thông quan và tạo thêm dư địa cho hàng Việt mở rộng thị trường tại Lào, Trung Quốc cũng như kết nối sâu hơn với chuỗi cung ứng khu vực.