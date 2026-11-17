Giao thông xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 9/11 đến 15/11/2026
Tuần qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với tuần trước. Trong tuần, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh kèm mưa dông khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế đã tác động trực tiếp đến hoạt động đi lại của người dân và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là trong các ngày cuối tuần và tại các tuyến đường trọng điểm, đèo dốc; tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-9-11-den-15-11-2026-5108570.html