Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ sáng 18/11, khiến khu vực chuyển rét từ chiều tối cùng ngày, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, từ chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được cảnh báo có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi vượt 250mm.