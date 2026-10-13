Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 5/10 đến 11/10/2026
Tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương. Số người chết, số người bị thương không tăng, không giảm song số vụ tai nạn tăng 2 vụ so với tuần trước. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về: tốc độ, nồng độ cồn, phần đường, làn đường…
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-5-10-den-11-10-2026-5106542.html