Giao thông xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 26/10 đến 1/11/2026
Từ ngày 26/10 - 1/11/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được duy trì ổn định. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-26-10-den-1-11-2026-5107687.html