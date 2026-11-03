Giao thông xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 26/10 đến 1/11/2026

Ngày 3/11, Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Manoj Sharma - Giám đốc lĩnh vực Nước và Phát triển đô thị khu vực Đông Nam Á làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình chuẩn bị Dự án phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình sử dụng vốn vay ODA của ADB. Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.