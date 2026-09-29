Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 21/9 đến 27/9/2026
Trong tuần qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là trong các ngày cuối tuần; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-21-9-den-27-9-2026-5105623.html