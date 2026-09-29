Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 21/9 đến 27/9/2026

Ngày 30-9, Bắc bộ và nhiều tỉnh, thành ở Trung bộ sẽ có nắng nóng diện rộng, Hà Nội có thể nắng nóng 37 độ C. Nam bộ vẫn có mưa rào và dông vào chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to nhưng phạm vi hẹp so với tuần vừa qua.