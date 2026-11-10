Giao thông xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 2 - 8/11/2026
Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trong tuần từ ngày 2 - 8/11/2026, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 1 người, bị thương 6 người. Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.346 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 234 phương tiện các loại.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-2-8-11-2026-5108145.html