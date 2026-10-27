Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 19 - 25/10/2026
Tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định; tai nạn giao thông được kiềm chế. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 3 người bị thương; giảm 2 vụ, giảm 1 người chết so với tuần trước. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-19-10-den-25-10-2026-5107323.html