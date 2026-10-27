Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 19 - 25/10/2026

Địa hình phức tạp, các bản phân bố không tập trung, mạng lưới đường giao thông kéo dài trong khi tỷ lệ cứng hóa còn thấp đang là những khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội ở xã Nậm Lầu. Trước thực tế đó, xã đang tập trung huy động các nguồn lực, từng bước cứng hóa đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.