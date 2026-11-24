Ngày 24/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết do không khí lạnh, khu vực đồng bằng và vùng núi phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm, cảnh giác mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.