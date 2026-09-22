Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 14/9 đến 20/9/2026

Mưa lớn tiếp diễn từ TP. Huế đến Nam Bộ, có nơi trên 250mm trong 24 giờ tới; trên biển, nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.