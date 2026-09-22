Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 14/9 đến 20/9/2026
Tuần qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã duy trì, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-14-9-den-20-9-2026-5105091.html