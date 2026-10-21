Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 12/10 - 18/10/2026
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 3 người tử vong và 2 người bị thương. Trong tuần, lực lượng chức năng đã tổ chức 256 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.471 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; qua đó ra quyết định xử phạt 1.324 trường hợp, tạm giữ 236 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 149 trường hợp. Đáng chú ý, qua hệ thống camera AI, lực lượng công an đã phát hiện 345 trường hợp vi phạm.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giao-thong-xu-lang-24-7-tinh-hinh-trat-tu-an-toan-giao-thong-tu-ngay-12-10-18-10-2026-5106983.html