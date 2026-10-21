Giao thông Xứ Lạng 24/7: Tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 12/10 - 18/10/2026

Sáng 21-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa các dự án: Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long; Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ); Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.