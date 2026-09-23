Giao thông Trường Xuân đổi thay từ nguồn lực mục tiêu quốc gia

Hạ tầng giao thông đang tăng khả năng kết nối của xã đặc biệt khó khăn Trường Xuân

Động lực mới trên những trục đường cũ

Tuyến đường chính vào bon Bu Păh dài 1,3 km được bê tông hóa từ nhiều năm trước bằng nguồn lực Nhà nước và sự đóng góp của người dân. Sau thời gian sử dụng, mặt đường xuống cấp, trong khi lượng phương tiện qua lại ngày càng nhiều. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa vì thế gặp không ít khó khăn, nhất là tại những đoạn dốc.

Từ nguồn lực các chương trình MTQG, tuyến đường được nâng cấp, cải tạo với kinh phí gần 2,2 tỷ đồng. Mặt đường rộng 3,5 m, 2 bên được gia cố lề thêm 1,5 m, giúp cải thiện điều kiện đi lại và an toàn giao thông.

Đường giao thông tại bon Bu Păh, xã Trường Xuân được đầu tư nâng cấp đồng bộ

Bà Vũ Thị Huyền, người đã sinh sống gần 30 năm tại bon Bu Păh cho biết, gia đình rất phấn khởi khi tuyến đường được nâng cấp. Mặt đường rộng hơn, những đoạn dốc được cải thiện, việc đi lại không còn trơn trượt như trước.

Không chỉ tuyến đường tại bon Bu Păh, nhiều công trình giao thông khác trên địa bàn Trường Xuân được đầu tư từ nguồn lực này. Tại bon N’Jang Bơ, tuyến đường đất dài gần 1 km được duy tu, bảo dưỡng với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Công trình góp phần cải thiện kết nối nội vùng, phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất nông nghiệp.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Trường Xuân được đổ bê tông tạo thuận lợi cho học sinh, người dân đi lại

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Xuân Đinh Văn Nam, địa phương có diện tích rộng, dân cư phân bố không tập trung, trong khi nhiều khu vực còn khó khăn về hạ tầng. Vì vậy, giao thông không chỉ phục vụ đi lại mà còn có vai trò kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất và các công trình thiết yếu.

Bên cạnh quy hoạch đầu tư mới, địa phương đồng thời duy tu, nâng cấp những công trình đã có, ưu tiên những tuyến đường có khả năng tạo kết nối và tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Đến nay, 100% đường xã trên địa bàn đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Đường thôn, bon và các tuyến liên thôn, liên bon được cứng hóa khoảng 58%.

Hạ tầng giao thông kết nối giúp Trường Xuân có sự thay đổi mạnh mẽ hơn

Lồng ghép nhiều nguồn lực để phát triển

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận, nguồn lực các chương trình MTQG đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, nhất là những công trình phục vụ trực tiếp việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

Từ giao thông, trường học, nhà văn hóa đến nước sạch và nhà ở, nhiều hạng mục từng bước được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Trong đó, giao thông đang tạo ra những kết nối quan trọng giữa khu dân cư, vùng sản xuất và các công trình thiết yếu.

Giao thông đang tạo ra những kết nối quan trọng giữa khu dân cư, vùng sản xuất tại xã Trường Xuân

Điểm đáng chú ý trong định hướng của Trường Xuân là không đầu tư hạ tầng theo từng chương trình riêng lẻ mà hướng tới lồng ghép nguồn lực theo nhu cầu thực tế. Xã sẽ lồng ghép các nguồn vốn để ưu tiên những công trình phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống, trong đó có giao thông, thủy lợi, nước sạch và các công trình phúc lợi. Các thôn, bon, bản đặc biệt khó khăn được xác định là những địa bàn cần ưu tiên nguồn lực.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, Trường Xuân dự kiến có hơn 48,6 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách nhà nước, gồm hơn 23,3 tỷ đồng ngân sách Trung ương, hơn 20,2 tỷ đồng ngân sách tỉnh và hơn 5,1 tỷ đồng ngân sách xã.

Trường Xuân đang hướng tới lồng ghép nguồn lực về hạ tầng giao thông theo nhu cầu thực tế

Cùng với nguồn ngân sách, địa phương dự kiến huy động thêm nguồn xã hội hóa và sự tham gia của người dân như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công. Kế hoạch không phân tách riêng phần vốn dành cho giao thông, mà đặt hạ tầng trong tổng thể các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trường Xuân phấn đấu 100% đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch, trên 80% đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa. Xã xác định tập trung duy tu, nâng cấp và làm mới hệ thống giao thông nông thôn, bảo đảm người dân có thể đi lại thuận tiện quanh năm.

Bộ mặt trung tâm xã vùng khó Trường Xuân đang từng bước thay đổi theo hướng đồng bộ, có tính kết nối

Theo ông Lê Xuân Thuận, điều quan trọng trong giai đoạn tới không chỉ là xây thêm công trình mà phải đầu tư đúng nơi, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả lâu dài. Những công trình sau đầu tư phải được quản lý, khai thác và duy tu thường xuyên, hạn chế đầu tư dàn trải, lãng phí.

Từ cách tiếp cận này, Trường Xuân đang từng bước chuyển cách đầu tư từng công trình sang phát triển hạ tầng có tính kết nối. Khi các nguồn lực được lồng ghép và tập trung vào những điểm nghẽn về hạ tầng, hiệu quả đầu tư sẽ có sức lan tỏa rộng hơn, góp phần mở thêm dư địa phát triển cho một địa bàn còn nhiều khó khăn.