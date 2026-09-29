Giao thông trước cổng trường: Cần giải pháp từ thực tế

Tan trường, giao thông thêm áp lực

Tại Trường Tiểu học An Xuyên, Phân hiệu 2 (Phan Ngọc Hiển), trên đường Phan Đình Phùng, phường An Xuyên, vào giờ tan học, lượng phương tiện tập trung khá đông. Đoạn đường giữa Phan Ngọc Hiển và Nguyễn Hữu Lễ có biển cấm xe tải từ 5 tấn vào giờ cao điểm nhằm hạn chế áp lực giao thông, tuy nhiên, khi phụ huynh đồng loạt đón con, mặt đường hẹp khiến dòng xe có thời điểm ùn ứ. Một số người điều khiển xe máy chạy lên lề đường để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi học sinh đang ra về.

Giờ tan học, phụ huynh tập trung đón con khiến giao thông trước Trường Tiểu học An Xuyên, Phân hiệu 2 (Phan Ngọc Hiển) trở nên đông đúc.

Ông Lê Trung Lập, phụ huynh học sinh (phường An Xuyên), cho biết: “Vào giờ tan học, phụ huynh tập trung khá đông để đón con. Nếu nhiều người cùng dừng xe trước cổng trường, tình trạng ùn ứ rất dễ xảy ra. Vì vậy, phụ huynh cần chủ động lựa chọn vị trí phù hợp để đón con, tránh gây cản trở giao thông”.

Theo ông Hồ Sới Tỷ, phụ huynh học sinh (phường Tân Thành), bên cạnh việc tổ chức giao thông, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông cũng rất quan trọng. Mỗi người thực hiện đúng quy định sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tình trạng ùn ứ giao thông, khiến một số xe máy phải chạy lên lề đường.

Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), trên đường Nguyễn Hữu Lễ, đoạn giữa đường Lý Bôn và Phan Đình Phùng, giao thông vào giờ tan học cũng có thời điểm phức tạp. Tuyến đường có biển cấm ô tô trong thời gian học sinh tan học, nhưng vẫn ghi nhận một số ô tô lưu thông qua khu vực này.

Nhiều ô tô vẫn lưu thông qua tuyến đường Nguyễn Hữu Lễ, trước cổng Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong khung giờ có biển cấm.

Khi tan học, xe đạp, xe máy của học sinh và phương tiện của phụ huynh tập trung đón con em, khiến mật độ giao thông tăng nhanh.

Một học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ chia sẻ: “Vào giờ tan học, lượng xe trước trường khá đông nên em và các bạn phải chú ý quan sát khi ra khỏi cổng. Em mong phụ huynh và người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực trường học chấp hành biển báo, chạy chậm và nhường đường cho học sinh”.

Phân luồng phù hợp từng trường

Qua ghi nhận, các tuyến đường trước trường đã được bố trí biển hạn chế phương tiện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô tô đi vào đường cấm, phụ huynh dừng, đỗ chưa phù hợp, gây áp lực giao thông vào thời điểm học sinh tan trường.

Từ thực tế mỗi trường có đặc điểm mặt bằng, số lượng học sinh và tuyến đường khác nhau, việc tổ chức giao thông cũng cần có giải pháp phù hợp. Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, từ ngày 21/9, nhà trường tổ chức phân luồng học sinh vào giờ ra về. Học sinh được chia theo cấp học và ra về qua 3 cổng, qua đó phân tán lượng người và phương tiện, hạn chế tập trung tại một điểm.

Ban Giám hiệu Trường THPT Hồ Thị Kỷ xây dựng kế hoạch phân chia cổng ra, vào trường cho học sinh theo từng khối lớp, nhằm giảm tập trung phương tiện giao thông vào giờ cao điểm.

Thầy Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, cho biết nhà trường xác định bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên. Bên cạnh phân luồng học sinh theo từng khối, nhà trường đã kẻ vạch, nhắc nhở các hộ bán hàng rong không buôn bán vào thời điểm học sinh tan trường, tạo không gian thông thoáng trước cổng trường.

“Nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với phường An Xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực trường học. Chúng tôi mong phụ huynh và người dân cùng phối hợp, chấp hành các quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường và ra về”, thầy Châu Văn Tuy chia sẻ.

Bên cạnh phương án tổ chức của nhà trường, phụ huynh cần chủ động chọn vị trí đón con phù hợp, không dừng, đỗ gây cản trở giao thông. Người điều khiển phương tiện qua khu vực trường học cần giảm tốc độ, chấp hành biển báo, chú ý quan sát và nhường đường cho học sinh. Lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ, điều tiết tại những điểm có mật độ phương tiện cao.

Thực tế cho thấy, cùng với hạ tầng và biển báo, việc tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện từng trường có thể góp phần giảm áp lực vào giờ tan học, tạo môi trường an toàn hơn cho học sinh./.

Trúc Linh - Chí Linh