Giao thông trên Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp

Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, là tuyến đường huyết mạch của Hà Nội, kết nối các tuyến quốc lộ, cao tốc với mạng lưới giao thông đô thị. Tuyến được tổ chức với 2 làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp mỗi chiều, giúp dòng ô tô đi qua các khu vực đông dân cư đồng thời hạn chế xung đột với giao thông phía dưới.

Sau nhiều năm khai thác, lượng phương tiện trên tuyến tăng nhanh. Vành đai 3 trên cao thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Theo Cục CSGT, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 trên cao vào thời điểm cao điểm, ngày cao điểm khoảng 122.000 xe/ngày đêm, cao gấp hơn 8 lần lưu lượng thiết kế.

Tình trạng ùn ứ xuất hiện ở nhiều thời điểm trong ngày, không chỉ vào buổi sáng hoặc cuối giờ chiều. Những ngày cuối tuần, nghỉ lễ, lượng xe tăng cao càng khiến tuyến đường chịu áp lực lớn.

Buổi tối, vành đai 3 trên cao cũng có lúc ùn tắc ở cả hai chiều. Chỉ một vụ va chạm hoặc phương tiện gặp sự cố chưa được giải tỏa kịp thời có thể khiến dòng xe phía sau bị dồn lại trên một đoạn đường dài.

Trong bối cảnh đó, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến. Một trong những đề xuất đáng chú ý là bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng không gian dành cho xe chạy. Theo phương án này, Vành đai 3 trên cao có thể được tổ chức thành 3 làn xe mỗi chiều thay vì 2 làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp như hiện nay.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức lại mặt đường nhằm khai thác hiệu quả hơn phần đường hiện có, tăng khả năng thông hành và góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Cùng với đó là nghiên cứu lại biển báo, vạch sơn, tốc độ khai thác và cách tổ chức giao thông trên tuyến.

Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm bởi làn dừng khẩn cấp vốn dành cho các phương tiện gặp sự cố và phục vụ việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng. Anh Trọng Phú, người thường xuyên di chuyển qua Vành đai 3 trên cao, cho rằng nếu có thêm một làn xe, việc đi lại vào thời điểm đông phương tiện có thể thuận lợi hơn. Tuy nhiên, anh cho rằng cần tính kỹ phương án xử lý khi xảy ra sự cố. “Nếu bỏ làn khẩn cấp thì xe hỏng hoặc gặp tai nạn sẽ phải dừng trên làn xe chạy. Khi đó, xe cứu thương, cứu hộ cũng khó tiếp cận nếu không có phương án thay thế”, anh Phú nói.

Thực tế trên tuyến hiện vẫn xuất hiện tình trạng ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp để vượt dòng xe khi ùn tắc. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Vành đai 3 trên cao cũng ghi nhận xe ba bánh, xe máy đi vào tuyến. Trong khi đó, đây là tuyến có mật độ ô tô lớn, nên mỗi phương tiện dừng hoặc di chuyển không đúng phần đường đều có thể ảnh hưởng đến dòng xe chung.

Anh Vũ Quốc Anh, một người dân thường xuyên đi lại qua khu vực Linh Đàm cho rằng điều quan trọng là phải tính đến phương án xử lý khi xảy ra sự cố trên tuyến. Theo anh Quốc Anh, nếu không còn làn khẩn cấp, chỉ cần một xe hỏng giữa dòng phương tiện cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều xe phía sau. “Đường đang đông mà xảy ra va chạm thì việc đưa xe cứu hộ vào hiện trường rất quan trọng. Nếu bỏ làn khẩn cấp, cơ quan chức năng cần có cách để xe cứu hộ, cứu thương tiếp cận nhanh, nếu không việc giải tỏa ùn tắc sẽ khó khăn hơn”, anh Quốc Anh chia sẻ.

Cục CSGT cũng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát phương án tổ chức giao thông hiện nay trên toàn tuyến.

Việc điều chỉnh cần được đánh giá kỹ về an toàn giao thông trước khi triển khai, bởi bài toán đặt ra không chỉ là tăng thêm một làn xe mà còn phải bảo đảm khả năng xử lý nhanh khi xảy ra sự cố.

Vành đai 3 trên cao giữ vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông Hà Nội, liên kết khu vực phía bắc, phía nam và các trục đường lớn của thành phố. Tuyến giúp phân bổ dòng xe giữa các hướng, kết nối với cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì cùng nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và đường đô thị.