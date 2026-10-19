Giao thông trên Đại lộ Thăng Long điều chỉnh do sửa chữa nhiều cây cầu

Đại lộ Thăng Long, cửa ngõ vào trung tâm Thủ đô. Ảnh: TTXVN

Ngày 19/10, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long, bao gồm làn cao tốc và đường gom, nhằm phục vụ thi công sửa chữa các công trình cầu tại địa bàn các phường Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ và Đại Mỗ.

Các công trình được sửa chữa gồm cầu vượt Công viên động vật hoang dã, cầu vượt Phú Đô, cầu sông Nhuệ và cầu hầm chui Đại học Tây Nam.

Theo phương án tổ chức giao thông, tại điểm quay đầu trên đường Châu Văn Liêm, dưới chân cầu vượt Phú Đô, đơn vị thi công sẽ rào chắn một nửa mặt đường với chiều rộng 3,85 m để lắp đặt giàn giáo phục vụ sửa chữa cầu. Phương tiện được tổ chức lưu thông trên phần mặt đường còn lại.

Trên mặt cầu vượt Phú Đô, đơn vị thi công tiếp tục rào chắn một nửa mặt đường, với chiều rộng 5,05 m, để thực hiện thảm bê tông nhựa và sửa chữa khe co giãn. Các phương tiện lưu thông trên nửa mặt đường còn lại.

Đối với đường gom phải, đoạn từ Km4+640 (cầu vượt Châu Văn Liêm) đến Km5+650 (cầu vượt Đại học Tây Nam), một nửa mặt đường sẽ được rào chắn để thi công đồng thời các hạng mục tại cầu vượt Phú Đô, cầu vượt sông Nhuệ và cầu vượt Đại học Tây Nam.

Tại đường gom trái, đoạn từ Km5+650 (cầu vượt Đại học Tây Nam) đến Km4+988 (cầu vượt sông Nhuệ), phương án tương tự được áp dụng để sửa chữa các hạng mục tại cầu vượt sông Nhuệ và cầu vượt Đại học Tây Nam.

Trên các làn cao tốc phải và trái, đoạn từ Km3+878 (cầu vượt Động vật hoang dã) đến Km4+640 (cầu vượt sông Phú Đô), đơn vị thi công sẽ rào chắn một nửa mặt đường để sửa chữa các hạng mục tại cầu vượt Động vật hoang dã, cầu vượt sông Nhuệ và cầu vượt Phú Đô.

Trong quá trình thi công, phương tiện được phép lưu thông trên phần đường còn lại. Sau khi hoàn thành từng phần công việc và bảo đảm điều kiện an toàn, rào chắn sẽ được chuyển sang nửa mặt đường đối diện để tiếp tục thi công.

Tại khu vực thi công trên các làn cao tốc, phương tiện phải giảm dần tốc độ, bảo đảm tốc độ tối đa không quá 60 km/h khi đi qua phạm vi công trường.

Bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công

Để triển khai phương án phân luồng, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ biển báo từ xa, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông tại công trường, đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo ban đêm, đặc biệt tại các vị trí ra vào khu vực thi công.

Tại các điểm ra vào công trường, đơn vị thi công phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông, chỉ cho người và phương tiện ra khỏi công trường khi bảo đảm điều kiện an toàn. Các đoạn chuyển làn, hướng dẫn phương tiện đi vòng tránh khu vực thi công phải đáp ứng khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thực hiện đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn lao động, an toàn chịu lực và chất lượng công trình cầu trong suốt quá trình sửa chữa.

Đơn vị thi công cũng phải bảo đảm an toàn đối với các công trình ngầm, công trình nổi xung quanh khu vực thi công và chịu trách nhiệm nếu xảy ra hư hỏng do hoạt động thi công gây ra.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh các điểm dừng, chờ xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có), đồng thời thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành xe buýt để điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện qua khu vực thi công, hạn chế ùn tắc và tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

UBND các phường Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ và Xuân Phương được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng, thông tin đến người dân về phương án tổ chức giao thông và tiến độ thi công.

Các địa phương đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ xe trái phép và các vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn, ùn tắc tại những tuyến đường, nút giao lân cận khu vực thi công.

Trần Trọng