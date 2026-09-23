Giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc cơ bản thông suốt trong mưa lớn

Sạt lở ta-luy dương tại Lâm Đồng đã được dọn dẹp thông đường. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Cục Đường bộ Việt Nam đã khẩn trương triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Ghi nhận đến 14 giờ ngày 23/9, toàn bộ hệ thống quốc lộ và đường cao tốc do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bao gồm các tuyến do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các nhà đầu tư theo hình thức PPP quản lý, đều đang khai thác bình thường.

Trong ngày 22/9, mưa lớn đã gây ngập và sạt lở tại một số vị trí. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý đường bộ đã kịp thời triển khai lực lượng ứng trực, tổ chức cảnh báo, điều tiết giao thông và khắc phục sự cố.

Tại Đồng Nai, trên Quốc lộ 1, nước ngập sâu từ 0,2 đến 0,5m tại Km1828+800, trên đoạn dài khoảng 200m, và Km1831+500, đoạn dài khoảng 100m. Tình trạng ngập xảy ra trong khoảng từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 22/9. Đến 21 giờ cùng ngày, nước đã rút hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.

Tại khu vực Tây Nguyên, mưa lớn gây sạt lở đất, đá, lấp rãnh dọc và làm hư hỏng mặt đường với diện tích khoảng 350m² tại một số vị trí trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk, và đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí công nhân ứng trực tại hiện trường, triển khai biển cảnh báo, tổ chức điều tiết giao thông và thực hiện các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đối với hệ thống đường tỉnh và các tuyến quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý, các lực lượng chức năng tại chỗ tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố để theo dõi diễn biến tình hình, chỉ đạo công tác ứng cứu, khắc phục sự cố, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tổng hợp, cập nhật tình hình và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Trong những ngày tới, dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lũ đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường bộ.

Ngày 22/9, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Văn bản số 6302/CĐBVN-TCGT, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 47/CĐ-BXD ngày 21/9/2026 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 14900/BXD-VT&ATGT về chủ động ứng phó thiên tai tại khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lũ trên các tuyến sông.