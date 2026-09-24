Giao thông trên các tuyến Quốc lộ, cao tốc cơ bản thông suốt

Rào chắn cảnh báo điểm ngập mới tại Km1700+500-Km1700+850 trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, đến 14 giờ ngày 24/9, giao thông trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc do Cục quản lý, bao gồm các tuyến do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý và các dự án PPP, vẫn được duy trì bình thường, thông suốt.

So với báo cáo ngày 23/9, tình hình giao thông trên hệ thống đường bộ xuất hiện một điểm ngập mới tại Km1700+500-Km1700+850 trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Đoạn đường bị ngập dài khoảng 350m, chiều sâu nước khoảng 15cm. Nước tràn mặt đường khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, lưu thông chậm tại làn 1, sát dải phân cách giữa.

Ngay sau khi phát hiện điểm ngập, Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ và lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực ngập, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đến 12 giờ 15 phút ngày 24/9, lực lượng thi công đã tháo dỡ dải phân cách giữa tại khu vực này để tạo điều kiện cho nước thoát nhanh. Các đơn vị đồng thời bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức điều tiết giao thông liên tục.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, Cục Đường bộ Việt Nam đã quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 47/CĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Cục cũng đã ban hành Văn bản số 6302/CĐBVN-TCGT ngày 22/9/2026, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, tránh và ứng phó thiên tai, nhất là tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ; chủ động phương án bảo đảm giao thông, hạn chế thấp nhất nguy cơ ách tắc và mất an toàn giao thông.

Đối với các tuyến đường do địa phương quản lý, các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án khắc phục thiệt hại, bảo đảm giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp các Sở Xây dựng địa phương theo dõi sát tình hình, tập trung chỉ đạo xử lý các vị trí bị ảnh hưởng, kịp thời bảo đảm giao thông và tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.