Tại Ấn Độ, khoảng 400.000 người đã tập trung tham dự đám cưới con gái của một chính trị gia. Quy mô chuẩn bị cho sự kiện này bao gồm việc xây dựng năm bãi đáp trực thăng để đón khách, cùng với sự huy động 500 đầu bếp và một đội ngũ nhân viên hỗ trợ ẩm thực hùng hậu đã thu hút sự chú ý lớn.

Anant Singh, cựu nghị sĩ tiểu bang đại diện cho khu vực bầu cử Mokama tại bang Bihar đã tổ chức đám cưới cho con gái mình, Shivangi, vào ngày 25/11 tại quê nhà Nadawan, thuộc quận Patna, bang Bihar.

Khoảng 400.000 người, bao gồm cư dân địa phương, những người ủng hộ và các nhân vật chính trị đã được mời đến dự đám cưới. Các báo cáo cho biết, số lượng người tham dự thực tế lên tới hàng trăm nghìn người. Ban tổ chức đã dự đoán lượng khách có thể lên tới 400.000 đến 500.000 người và đã chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm cũng như cơ sở vật chất phục vụ sự kiện tương ứng với quy mô này.

Khi quy mô sự kiện ngày càng lớn, các con đường dẫn đến địa điểm tổ chức đám cưới trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Một hàng dài phương tiện kéo dài hàng cây số. Một số khách mời thậm chí đã bỏ lại xe để đi bộ băng qua các cánh đồng nhằm tiến về phía địa điểm tổ chức. Những người khác thì leo lên cây, cột điện và cả các tháp truyền tải điện cao thế để cố gắng nhìn thoáng qua đám cưới.

Năm bãi đáp trực thăng cũng được thiết lập để phục vụ các chuyến thăm của những nhân vật chính trị nổi tiếng. Mỗi khi một chiếc trực thăng hạ cánh, những đám bụi lớn lại cuộn lên, bao trùm lấy những người đứng xem gần đó.

Công tác chuẩn bị thực phẩm được thực hiện với quy mô khổng lồ. Ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 500.000 phần bánh ngọt truyền thống Ấn Độ, cùng đội ngũ 500 đầu bếp và nhân viên nhà bếp. Theo các báo cáo tại địa phương, địa điểm tổ chức có hơn 300 khu vực nấu nướng và nhiều quầy phục vụ đồ ăn, với thực đơn gồm hơn 150 món, từ các món ăn truyền thống Ấn Độ đến nhiều đặc sản vùng miền và các loại món tráng miệng khác nhau.

Một cuộc đua ngựa, vốn được lên kế hoạch như một điểm nhấn chính của đám cưới, cũng thu hút sự chú ý lớn. Các chú ngựa và kỵ mã từ khắp Ấn Độ đã quy tụ về sự kiện này, với giải thưởng dành cho người chiến thắng là một chiếc Mahindra "Thar", một mẫu xe SUV phổ biến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của khoảng 100.000 khán giả đã làm dấy lên những lo ngại về an toàn, buộc ban tổ chức phải hoãn cuộc đua cuối cùng.

Đoàn rước dâu của chú rể cũng là một cảnh tượng đáng chú ý khác. Chú rể Rishikesh Kumar tiến vào ngôi làng cùng với một đoàn xe gồm khoảng 151 chiếc. Địa điểm tổ chức đám cưới được trang hoàng bằng hoa nhập từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Ngoài ra, một chiếc xe sang cũng được trao tặng làm quà cho cô dâu.

Đám cưới này càng thu hút sự quan tâm hơn khi diễn ra tại bang Bihar, một khu vực được biết đến là nơi có tỷ lệ nghèo đói cao nhất tại Ấn Độ. Quy mô đám đông khổng lồ cùng sự chuẩn bị xa hoa đã trở thành tâm điểm đưa tin của cả truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Trong khi đó, Anant Singh là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng tại bang Bihar, thậm chí được mệnh danh là "tiểu vương" (hay "người cai trị nhỏ") tại đây. Ông từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò nghị sĩ trong cơ quan lập pháp bang, đồng thời cũng từng phải đối mặt với các phiên tòa liên quan đến nhiều vụ án hình sự khác nhau.