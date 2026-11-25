Xã Tánh Linh nhìn từ trên cao

Tại Tánh Linh và Đồng Kho, việc quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần kết nối vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi địa phương.

Kết nối những vùng sản xuất

Tánh Linh và Đồng Kho là 2 xã liền kề, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, mỗi địa phương có không gian phát triển rộng hơn, với những lợi thế riêng về sản xuất nông nghiệp, tài nguyên và các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Xã Tánh Linh được hình thành trên cơ sở sáp nhập Gia An, thị trấn Lạc Tánh và Đức Thuận, có diện tích tự nhiên trên 271 km², dân số gần 47.000 người. Mỗi địa bàn mang một đặc trưng và lợi thế riêng, tạo nên sự đa dạng trong cơ cấu kinh tế của xã mới. Trong đó, Gia An có điều kiện thuận lợi về đất đai, sản xuất nông nghiệp và lợi thế từ hồ Biển Lạc; khu vực Lạc Tánh là đầu mối giao thương, dịch vụ; còn Đức Thuận có thế mạnh về cảnh quan, rừng và các điểm đến như Thác Bà. Trong khi đó, xã Đồng Kho được hình thành từ các xã Huy Khiêm, Đồng Kho, La Ngâu và Đức Bình, với diện tích trên 268 km², dân số gần 31.000 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 3 từ phải qua) khảo sát thực tế tuyến đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho vào tháng 9/2026

Với địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, trong khi sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực thì nhu cầu kết nối giao thông giữa các vùng sản xuất, khu dân cư và các tuyến đường chính ngày càng rõ nét. Bởi những tuyến đường thuận lợi sẽ giúp người dân chủ động hơn trong vận chuyển vật tư, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, qua đó tạo điều kiện để các hoạt động thương mại, dịch vụ nông thôn phát triển.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh cho biết, thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương đã quan tâm đầu tư, nâng cấp nhiều công trình giao thông, từng bước cải thiện điều kiện đi lại và kết nối các khu vực. Trong đó, dự án tuyến đường N26 có chiều dài tuyến chính 975 m, cùng các hạng mục vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp công suất 560 kVA là một trong những công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (bên trái) chỉ đạo khi kiểm tra thực tế việc thi công dự án Tuyến đường N26 vào tháng 8/2026

Dù vậy, trên địa bàn vẫn còn một số tuyến đường, đoạn đường xuống cấp, xuất hiện sụt lún, ổ gà và tình trạng đọng nước. Những bất cập này phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại, nhất là hoạt động vận chuyển hàng hóa vào mùa thu hoạch, khi nhu cầu lưu thông nông sản tăng cao.

Một trong những công trình được 2 địa phương quan tâm đề xuất đầu tư là tuyến đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho. Tuyến đường dài khoảng 10,3 km, trong đó đoạn chính dài 9 km, kết nối từ ĐT720 ra Quốc lộ 55. Đây là trục giao thông có ý nghĩa đối với việc kết nối các khu vực sản xuất của 2 xã, phục vụ vận chuyển nông sản từ khoảng 830 ha lúa tại Tánh Linh và 650 ha lúa tại Đồng Kho.

Tuyến đường N26

Theo phương án đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 131 tỷ đồng, với nền đường rộng 6,5 m; xây dựng mới hai cầu dài 31 m và 19 m, cùng hệ thống thoát nước và các công trình an toàn giao thông. Khi được đầu tư, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện lưu thông giữa 2 địa phương, rút ngắn hành trình vận chuyển nông sản và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa của người dân.

Mở thêm không gian phát triển nông thôn

Cùng với tuyến đường liên xã, tại Tánh Linh, địa phương cũng đề xuất đầu tư Đường Độc Lập nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trung tâm. Tuyến đường dài khoảng 2,1 km, điểm đầu giao với Đường số 7, khu vực Chùa Linh Sơn và điểm cuối nối với đường Trần Hưng Đạo. Hiện nay, tuyến đường chủ yếu là đất, sỏi đỏ, gây khó khăn cho việc đi lại vào mùa mưa và phát sinh bụi vào mùa khô.

Hạ tầng giao thông xã Tánh Linh được quan tâm đầu tư đồng bộ

Theo phương án đề xuất, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng, mặt cắt ngang rộng 14 m, kèm hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các công trình bảo đảm an toàn giao thông. Việc đầu tư tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo thêm hướng lưu thông, giảm áp lực cho các trục đường chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực.

2 dự án giao thông trên được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác khảo sát thực tế trong chuyến làm việc tại Tánh Linh và Đồng Kho ngày 26/9. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận hiện trạng các tuyến đường và những khó khăn đặt ra đối với việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai các dự án khi đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất của người dân.

Quốc lộ 55, đoạn qua thôn La Ngâu, xã Đồng Kho

Từ thực tế ở Tánh Linh và Đồng Kho có thể thấy, đầu tư giao thông không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để khai thác những lợi thế sẵn có. Khi các vùng sản xuất được kết nối thuận lợi hơn với trục giao thông chính, nông sản sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các đầu mối thu mua, cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.

Qua đó, việc tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa cũng có điều kiện chuyển biến theo hướng hiệu quả hơn. Bên cạnh nông nghiệp, hạ tầng giao thông thuận lợi còn góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư, mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương và các khu vực lân cận.

Một góc xã Đồng Kho

Sau sáp nhập, Tánh Linh và Đồng Kho có thêm điều kiện để liên kết không gian phát triển, khai thác những lợi thế về đất đai, vùng sản xuất và nguồn lao động. Trong bức tranh phát triển ấy, hạ tầng giao thông không chỉ nối liền các khu vực mà còn mở rộng cơ hội giao thương, thu hút đầu tư và phát triển các hoạt động dịch vụ ở nông thôn.

Những tuyến đường được đầu tư đồng bộ, phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ góp phần đưa tiềm năng của mỗi địa phương đến gần hơn với cơ hội phát triển, tạo động lực nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng không ngừng phát triển.