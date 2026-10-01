Giao thông rối loạn, tài xế thấp thỏm khi qua nút giao An Phú

Tuổi thọ con người đang tăng trên toàn cầu, phản ánh những tiến bộ về y học, dinh dưỡng và điều kiện sống. Nhưng sống lâu hơn cũng đặt ra câu hỏi mới: làm thế nào để những năm sống thêm đi cùng sức khỏe, sự tự chủ, an sinh và cơ hội tiếp tục đóng góp cho xã hội?