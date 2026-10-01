Giao thông rối loạn, tài xế thấp thỏm khi qua nút giao An Phú
Nút giao An Phú (TPHCM) đang trong quá trình thi công, nhiều hạng mục và phương án tổ chức giao thông được triển khai cùng lúc. Điều này khiến diện mạo giao thông tại khu vực liên tục thay đổi.
Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao, trong khi hệ thống vạch kẻ đường và biển báo dày đặc khiến không ít tài xế gặp khó khăn trong việc xác định hướng di chuyển.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giao-thong-roi-loan-tai-xe-thap-thom-khi-qua-nut-giao-an-phu-2560370.html