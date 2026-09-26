Giao thông nông thôn mở lối cho sản xuất vùng cao Lào Cai

Ở nhiều xã vùng cao Lào Cai, đường giao thông vẫn chưa thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và đời sống của người dân. Đường vào một số thôn, bản hay vùng sản xuất còn hẹp, dốc khiến việc đi lại vào mùa mưa gặp nhiều khó khăn; nông sản vì thế phải qua nhiều chặng trung chuyển mới tới được điểm thu mua.

Với các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông nông thôn còn là điều kiện để kết nối vùng sản xuất, đưa nông sản ra thị trường và giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu.

Nhiều tuyến đường nông thôn tại Lào Cai được mở rộng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và giao thương

Để từng bước khắc phục tình trạng này, ngày 3/2/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TU về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Mục tiêu đến năm 2030, trên 80% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

Năm 2026, Lào Cai liên tiếp đẩy mạnh phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Đợt ra quân đầu tiên được tổ chức ngày 31/3 tại 16 địa phương. Đến cuối tháng 8, tỉnh tiếp tục phát động cao điểm 30 ngày để đẩy nhanh tiến độ các công trình; ngay sau khi đợt cao điểm kết thúc, ngày 23/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã đồng loạt bước vào đợt 2 làm đường giao thông nông thôn.

Các tuyến đường được triển khai theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Sau khi chính sách được điều chỉnh vào tháng 8, ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 160 - 350 triệu đồng/km đối với mở mới nền đường, 100 triệu đồng/km phần nền mở rộng; mặt đường bê tông xi măng được cấp 100% vật liệu tới chân công trình. Ở các xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn, ngân sách sẽ hỗ trợ 70% chi phí nhân công, người dân đóng góp công, hiến đất và cùng tham gia giám sát việc thi công.

Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông cũng gắn với mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, với đặc thù địa hình miền núi, chia cắt, giao thông nông thôn có ý nghĩa thiết yếu đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội. Các tuyến đường được đầu tư, nâng cấp sẽ thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, tiếp cận dịch vụ thiết yếu và phát triển sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến hết ngày 11/9, phần đóng góp của người dân đạt hơn 139,3 tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng mức đầu tư của các công trình đã báo cáo. Cùng thời điểm, toàn tỉnh đã mở mới 80,52 km nền đường, mở rộng 211,84 km; xây dựng mới 116,11 km và mở rộng 49,91 km mặt đường bê tông xi măng.

Có thể thấy, đến nay việc mở đường tại các xã vùng sâu vùng xa đã mang lại những hiệu quả tích cực. Tại Bảo Nhai, tuyến đường từ Tỉnh lộ 153 vào các thôn Nậm Đét, Nậm Cải, Nậm Trì trước đây nhỏ hẹp, dốc, nhiều đoạn xuống cấp, khiến việc đi lại và vận chuyển quế gặp không ít khó khăn. Sau khi được nâng cấp, ô tô có thể vào sâu hơn tới vùng sản xuất, việc thu mua và vận chuyển nguyên liệu cũng thuận lợi hơn.

Không chỉ phục vụ vận chuyển nông sản, tại Tân Lĩnh, tuyến Khuân Thống - Roong Chuông sau khi được bê tông hóa dự kiến giúp học sinh thôn Khuân Thống rút ngắn hơn 3 km đường đến trường, đồng thời thuận lợi hơn cho việc đi lại giữa các thôn trong xã.

Lào Cai hiện có hơn 15.000 km đường giao thông nông thôn, song vẫn còn hàng nghìn kilômét đường đất, đường cấp phối. Theo Nghị quyết 46 và kế hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tiếp tục ưu tiên mở mới, nâng cấp, kiên cố hóa các tuyến tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn.

Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông cũng gắn với mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó hạ tầng thiết yếu tiếp tục là một trong những điều kiện phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất tại vùng khó khăn.