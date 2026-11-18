Láng nhựa đường Đa Kai - Rô Mô

Đứng thứ 4/124 xã, phường, đặc khu về giải ngân vốn đầu tư công

Còn khoảng 20 ngày nữa mới qua 23/10 âm lịch, mốc thời gian ông bà đã truyền rằng sẽ hết mưa nhưng với Nam Thành, điều đó không phải là nỗi chờ mong của xã. Vì trên địa bàn, 2 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh do xã làm chủ đầu tư, đã hoàn thành vào tháng 10, đầu tháng 11 dương lịch, tức trước mốc 23/10 âm lịch. Tính ra, các công trình này chỉ thi công trong vòng 2 - 3 tháng.

Cụ thể, dự án Sửa chữa, cải tạo mặt đường Đa Kai - Rô Mô, xã Nam Thành được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2026 với chiều dài hơn 7.000 m, gồm 2 tuyến nối tiếp, có bề rộng nền đường 6,5 m. Theo trình tự thủ tục, đến đầu tháng 9/2026, công trình được khởi công và khoảng 2 tháng sau, tức đầu tháng 11/2026, dự án đã thi công hoàn thành, trong khi kế hoạch là vào tháng 3/2027, sớm hơn 4 tháng.

Tương tự, dự án Sửa chữa, cải tạo mặt đường 26/4, xã Nam Thành, có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh từ tháng 5/2026, đến cuối tháng 7/2026 khởi công, thì khoảng 3 tháng sau cũng đã hoàn thành. Với chiều dài gần 8.000 m, là đường ô tô cấp V - miền núi, có nền đường rộng 6,5 m, tuyến đường không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân mà còn góp phần tạo mỹ quan cho xã.

Việc triển khai thi công nhanh chỉ trong 2 - 3 tháng cho những tuyến đường vốn dĩ từng gây ám ảnh cho người dân nơi đây, nhất là vào mùa mưa chuyên chở nông sản nhọc nhằn, đã tạo sự bất ngờ lẫn phấn khởi trong dân. Ngay dự án Đường điện chiếu sáng công lộ ĐH Mê Pu - Đa Kai (đoạn từ ngã ba bà Vê đến Cầu Be, thôn Đa Kai 8) với tổng vốn gần 14 tỷ đồng, phải thực hiện trong vài năm, cũng đã vượt tiến độ rất xa. Vì trong 14 tỷ đồng này, có vốn đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn của xã giai đoạn 2026 - 2030 là 12 tỷ đồng và 2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu tại Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh. Theo đó, riêng năm 2026 được bố trí 7,189 tỷ đồng và đến ngày 28/7/2026, công trình đã được giải ngân xong 100% khối lượng thi công.

Trên cơ sở tiến độ thi công, xã có văn bản đề nghị tỉnh tiếp tục bổ sung vốn cho công trình để giải ngân theo khối lượng hoàn thành công trình vượt trước trong năm 2026. 2 tháng sau, tức tháng 9/2026, công trình này đã xong, lần đầu tiên sau nhiều năm kiến nghị, ước mong có con đường đi lại thuận lợi của người dân thành hiện thực.

Một tuyến đường mới hoàn thành ở Nam Thành

Theo ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Thành, hiện trên địa bàn xã còn dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào thôn Đa Kai 11 được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào đầu tháng 7/2026 với chiều dài gần 3.400 m, bề rộng nền đường 6 m, đang thi công. Công trình mới khởi công vào đầu tháng 9/2026 và dự định sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026.

Việc đẩy nhanh thi công các công trình này, không chỉ giúp người dân thụ hưởng công trình sớm, mà còn giúp chính quyền giải ngân vốn đầu tư công trong năm sớm. Ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Thành

Tổng nguồn vốn đầu tư các công trình trên địa bàn do xã quản lý năm 2026 lên đến hơn 48,5 tỷ đồng. Vào tuần thứ 2 tháng 11/2026, xã Nam Thành đã giải ngân được 94,13%, tương đương 45,6 tỷ đồng, xếp đứng thứ 4/124 xã, phường, đặc khu trong giải ngân vốn năm 2026… Hiện xã đang kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét bổ sung kinh phí còn lại vào đầu năm 2027 để giải ngân cho các dự án hoàn thành.

Cho người dân thụ hưởng sớm

Nếu những công trình trên là giao thông đối nội trong địa bàn xã thì 1 công trình khác do tỉnh đầu tư đi qua địa bàn Nam Thành là giao thông đối ngoại, khi kết nối với xã Đạ Hoai, từ đây thông qua vùng Bảo Lộc cũ lên trung tâm tỉnh. Đó là công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717 (đoạn từ điểm giao với ĐT766 đến xã Đạ Hoai), dài 9,5 km, nền đường rộng 9 m do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Thuận (Ban 2) làm chủ đầu tư. Còn việc giải phóng mặt bằng cho công trình thì xã Nam Thành thực hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, các hộ dân có đất nằm trong diện đền bù cho dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên đã sẵn sàng giao mặt bằng trước, nhận tiền đền bù sau.

Tuyến ĐT717 đang thi công

Ông Nguyễn Thể, tổ 3, thôn 2, xã Nam Thành, là một trong những hộ dân có đất nằm trong diện đền bù để thực hiện công trình nói trên. Với khoảng 8 sào đất bị ảnh hưởng, gia đình ông đã sớm bàn giao mặt bằng và là một trong những hộ dân được Chủ tịch UBND xã Nam Thành tặng Giấy khen vì “Có thành tích tiêu biểu trong việc bàn giao mặt bằng thi công tuyến ĐT717 trên địa bàn xã Nam Thành”.

Ông Thể kể, trước đó, Chủ tịch UBND xã đã đến tận nhà vận động các gia đình, trong đó có gia đình ông, đồng thuận bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Việc xác định mức giá đền bù và chi trả sẽ được thực hiện sau. Nghĩ đến cảnh người dân lâu nay phải vất vả đi lại trên tuyến đường xuống cấp, đèo dốc, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản, trong đó có gia đình mình, ông đã đồng ý bàn giao mặt bằng.

Các hộ dân khác có đất bị ảnh hưởng cũng có chung suy nghĩ, cùng chung sức để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp người dân được hưởng lợi. Ông Nguyễn Thể, tổ 3, thôn 2, xã Nam Thành

Đèo Tà Pứa trên tuyến ĐT717

Sự lan tỏa tinh thần này ở xã Nam Thành không chỉ thúc đẩy nhiều công trình hoàn thành rất sớm so kế hoạch như đã nói trên mà còn dẫn dắt kinh tế tư nhân phát triển, nổi bật trong thương mại, dịch vụ và du lịch. Không phải ngẫu nhiên mà từ đầu năm đến nay, có hàng loạt dự án ngoài ngân sách được tổ chức khảo sát, đề xuất đầu tư trên địa bàn xã, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 120 tỷ đồng.

Cụ thể như Nhà máy xay xát, chế biến gạo ứng dụng công nghệ tiên tiến tại khu vực thôn Đa Kai 8; Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp chế biến xuất khẩu tại khu vực 28 ha; cửa hàng xăng dầu Lộc An; Trường đào tạo, sát hạch lái xe hạng A và dự án Trạm dừng chân tại thôn 1. Thế nên, với Nam Thành, hạ tầng giao thông đang trực tiếp mở lối, tiếp sức cho kinh tế xã hội phát triển.

Theo ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Thành, để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình trước thời hạn, UBND xã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, xã phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, gắn trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát; thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn và các bộ phận liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn. Xã cũng xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng dự án theo tuần, tháng, quý; thường xuyên rà soát, cập nhật để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài các công trình đầu tư công, trong năm 2026, từ nhiều nguồn vốn như kinh phí vượt thu 30% năm 2025, nguồn vốn đất lúa năm 2025 và 2026, vốn sự nghiệp kinh tế, Nam Thành đã và đang thực hiện 13 công trình với tổng vốn hơn 9 tỷ đồng, tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông, sản xuất. Nổi bật, là công tác khắc phục hậu quả thiên tai với việc sửa chữa các cây cầu dân sinh vào khu sản xuất như cầu Suối Cát, cầu RUMO (thôn Đa Kai 10), cầu vào khu sản xuất Huyện ủy thôn Mê Pu 8 cũng được triển khai thần tốc. Nhờ vậy, việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con thuận lợi hơn.