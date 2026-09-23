Giao thông mở đường phát triển kinh tế vùng cao

Chủ tịch UBND xã Việt Hồng Nguyễn Tiến Chiển tuyên truyền, vận động người dân chặt quế, bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường giao thông.

Người dân đồng thuận hiến đất

Xã Việt Hồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội, với diện tích tự nhiên hơn 101 km2, có 12 thôn và gần 11.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh, Tày, Dao.

Đến thăm xã Việt Hồng - vùng quê giàu truyền thống cách mạng (nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Yên Bái trước đây), có thể dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt. Những tuyến đường bê tông xi măng khang trang nối liền các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân.

Không chỉ hạ tầng được cải thiện, nhiều hộ dân còn tích cực phát triển kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao đời sống. Mỗi thôn, bản như một bức tranh sống động, phản ánh nỗ lực của chính quyền và người dân Việt Hồng trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, ngày 23/9, lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại tuyến đường liên thôn giữa thôn Việt Cường 1 với Việt Cường 6, xã Việt Hồng đã huy động được gần 70 hộ dân hiến khoảng 6.000 mét đất để mở rộng tuyến đường dài 3,8 km, nền đường rộng 6 mét, mặt đường rộng 3,5 mét.

Tại đây, không khí làm đường giao thông nông thôn diễn ra sôi nổi, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang góp sức bằng những phần việc cụ thể từ chặt, bóc quế đến phát quang thực bì, thu dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu đến đóng góp ngày công nhằm tạo điều kiện để máy móc thi công.

Ông Vũ Xuân Đoàn, Trưởng thôn Việt Cường 1 cho biết, toàn thôn có 310 hộ dân, với trên 1.200 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 25%. Đối với bà con vùng cao đất đai rất quý giá, nhưng tuyến đường này mở ra là để phục vụ chính người dân trong thôn. Có đường rộng rãi, xe vào tận nơi thì hàng hóa vận chuyển mới dễ dàng, giảm bớt chi phí và sức lao động.

Hiểu rõ lợi ích chung, bà con đồng thuận rất cao, nhiều hộ sẵn sàng tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu để tuyến đường sớm được thi công. Từ sự đồng thuận đó, đến nay, thôn Việt Cường 1 có 64 hộ dân tự nguyện hiến đất với khoảng 6.000 mét vuông đất chủ yếu trồng quế. Đồng thời, người dân còn chủ động phát quang cây cối, di dời hoa màu và tài sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trong đợt phát động lần này, Việt Hồng mở rộng tuyến đường dài 3,8km, nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m.

Trong số các gia đình tiêu biểu tự nguyện hiến đất, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Hồng Xuyên, thôn Việt Cường 1 đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần chung sức đến toàn thể bà con trong thôn. Hộ gia đình này đã tự nguyện hiến trên 400 cây quế, khoảng gần 1.000 mét vuông đất phục vụ mở đường.

Anh Nguyễn Hồng Xuyên phấn khởi chia sẻ, đất của gia đình nào cũng quý nhưng vẫn phải nghĩ đến lợi ích lâu dài. Trước đây đường xá vất vả, chở được bao ngô, bao lúa đi bán rất gian nan. Giờ có đường rộng, người mua dễ vào, người dân chở hàng đi bán cũng thuận tiện. Vì vậy khi thôn vận động, gia đình anh Xuyên thống nhất hiến đất mà không yêu cầu bồi thường, đồng thời chủ động chặt quế để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Cùng chung suy nghĩ đó, anh Nguyễn Văn Giảng, thôn Việt Cường 1 cũng tự nguyện hiến 200 cây quế gần 10 năm tuổi. Anh Giảng chia sẻ, đường khó thì làm gì cũng khó. Muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải có đường. Hiến đất thì chịu thiệt một phần diện tích nhưng sau khi đường làm xong, gia đình và cả thôn đều được hưởng, con cháu đi học hay đi làm cũng thuận lợi hơn.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng thông tin, những năm qua, xã Việt Hồng đạt nhiều kết quả trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã nhựa hóa, bê tông hóa được 113/124 km đường giao thông nông thôn, đạt tỷ lệ trên 91%. Đây là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Mỗi mét đường được mở mới, mở rộng và bê tông hóa đều mang theo sự đóng góp, đồng thuận và kỳ vọng của nhân dân.

Những con đường được hình thành từ sự chung sức của Nhà nước và nhân dân đã góp phần quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, giao thương; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, từng bước nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đòn bẩy phát triển kinh tế

Xây dựng đường giao thông nông thôn không chỉ là đầu tư một công trình hạ tầng, mà còn là xây dựng điều kiện để phát triển sản xuất, mở rộng giao thương, nâng cao đời sống và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Năm 2026, xã Việt Hồng triển khai hai tuyến đường giao thông với chiều dài 4km, tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng. Đến nay, xã thi công, đổ mới 200 mét mặt đường bê tông xi măng.

Đồng bào các dân tộc xã Việt Hồng phấn khởi tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Chủ tịch UBND xã Việt Hồng Nguyễn Tiến Chiển cho hay, giao thông thuận lợi đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế địa phương. Bởi khi đường được mở, chi phí vận chuyển giảm, người mua trực tiếp đến thu mua sản phẩm nên giá trị nông sản và hàng hóa tăng. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cũng ra đời; vùng tre măng bát độ, quế, chăn nuôi và dịch vụ lưu trú tại nhà người dân địa phương (homestay) được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, thông qua việc hiến đất, góp công làm đường, tính cộng đồng được gắn kết chặt chẽ hơn, phát huy tinh thần đoàn kết “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống giao thông nông thôn ở xã Việt Hồng vẫn còn những hạn chế. Toàn xã còn hơn 11 km đường cấp phối và đường đất, chiếm khoảng 8,8%. Một số tuyến đường trục thôn hiện có nền, mặt đường nhỏ hẹp, quy mô chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân. Mặt khác, nhiều công trình giao thông được đầu tư từ nhiều năm trước.

Qua thời gian sử dụng và tác động của mưa lũ, một số tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp. Đây là những vấn đề bức thiết đặt ra yêu cầu xã Việt Hồng phải tiếp tục tranh thủ, huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng Hoàng Mạnh Hà, với mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 95%, tầm nhìn đến năm 2040 đạt 100%, xã Việt Hồng xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.

Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ xây dựng đường giao thông nông thôn; tiếp tục phát huy vai trò chủ thể nhân dân trong việc tham gia phong trào với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực được địa phương thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Giao thông nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khu vực miền núi, nơi địa hình chia cắt, dân cư phân tán và điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đầu tư đường giao thông đến các thôn, bản, khu sản xuất luôn là một trong những nhiệm vụ được Lào Cai quan tâm.

Từ nguồn ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa, Lào Cai đã chủ động rà soát những tuyến đường xuống cấp, chưa được cứng hóa để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp.

Trong phát động đợt 1 phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026 (từ ngày 22/8 đến ngày 22/9), 98/99 xã phường của tỉnh Lào Cai đăng ký thực hiện 651 công trình, tổng chiều dài 736,3 km, tổng mức đầu tư trên 1.271 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 365 công trình đạt 90% kế hoạch, giải ngân vốn đạt trên 389,2 tỷ đồng, đạt 75%. Toàn tỉnh có gần 296 km đã thi công nền đường (mở mới và mở rộng); kiên cố hoá mặt đường bê tông xi măng trên 165 km và hoàn thành 1.803 mét dọc cống thoát nước và 21.601 mét rãnh dọc.

Đặc biệt, từ ngày 23/9, tỉnh Lào Cai tiếp tục tổ chức phát động đợt 2 phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026, hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày. Tỉnh định hướng huy động nguồn lực trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sự hỗ trợ của Nhà nước.

Mỗi con đường được hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo nền tảng quan trọng thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, mở thêm cơ hội phát triển mới. Dồn lực làm đường giao thông nông thôn không chỉ là đầu tư cho hạ tầng, mà còn là đầu tư cho sinh kế, cho diện mạo nông thôn và tương lai của người dân vùng cao Lào Cai.