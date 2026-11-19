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Mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành dần thành hình

Trước cột mốc đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối đang được đốc thúc triển khai.

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Sân bay Long Thành

Tiến độ

Hiện trạng

9

Đang thi công

12

Tương lai

3

Công trình

Cao tốc

5

Đường bộ

10

Đường sắt

5

Nút giao

2

Chưa chốt hướng tuyến

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Cửa ngõ sân bay

Tuyến T1

Đã hoàn thành

Quy môKhoảng 4,3 km

Vai tròTrục chính dẫn vào sân bay, kết nối khu vực QL51 và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Tuyến T2

Đã hoàn thành

Quy môKhoảng 3,5 km; 4 làn xe; tốc độ thiết kế 100 km/h

Vai tròKết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với sân bay.

Nút giao T1 – QL51 – 25C

Đã hoàn thành

Quy môNút giao vòng xuyến/cầu vượt

Vai tròKết nối tuyến T1 với QL51 và đường 25C.

Đọc thêm: Toàn cảnh 8 nút giao nghìn tỷ kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Đường kết nối liên vùng

Vành đai 4 TP.HCM

Hoàn thành năm 2029

Quy môChiều dài 207 km, 4 làn xe (giai đoạn 1)

Vai tròQuy mô đầu tư lớn nhất Đông Nam Bộ, kết nối Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, liên thông với hành lang xuyên Á.

Vành đai 3 TP.HCM

Các hạng mục chính gần hoàn tất; mục tiêu thông xe cuối tháng 11/2026.

Quy môHơn 90 km, riêng giai đoạn 1 hơn 76 km, gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn khẩn cấp, đường song hành 2-3 làn xe

Vai tròKết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch và đường 25C.

Đọc thêm: Toàn cảnh 17 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe tháng này

Cầu Nhơn Trạch

Đã khai thác từ năm 2025.

Quy môThuộc dự án thành phần 1A Vành đai 3, dài 2,5 km, 6 làn xe

Vai tròVượt sông Đồng Nai, kết nối TP.HCM với Nhơn Trạch và mạng lưới đường về sân bay.

Đường 25C

Đoạn từ Vành đai 3 đến Hương lộ 19 đã có; đoạn Hương lộ 19 – QL51 đang thi công, mục tiêu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Quy môQuy hoạch 8 làn; đoạn Hương lộ 19 – QL51 khoảng 2,5 km, lộ giới 45 m

Vai tròKết nối Vành đai 3/Nhơn Trạch với tuyến T1 vào sân bay.

Đọc thêm: Đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật

Đường 25B (Tôn Đức Thắng)

Mục tiêu thông xe kỹ thuật cuối năm 2026.

Quy môNâng cấp từ 2 lên 10 làn xe

Vai tròTrục qua Nhơn Trạch, kết nối Vành đai 3 với QL51 và khu vực sân bay.

ĐT.769

Đã bàn giao hơn 93% mặt bằng

Quy môKhoảng 30 km; dự án nâng cấp, mở rộng

Vai tròTrục Dầu Giây – QL51, hỗ trợ kết nối khu vực phía đông Đồng Nai và sân bay.

Đọc thêm: Rầm rộ thi công con đường xuyên rừng cao su nối sân bay Long Thành

ĐT.770B

Khởi công tháng 7/2026; bàn giao mặt bằng khoảng 81%, mặt bằng đủ điều kiện thi công khoảng 47%

Quy môKhoảng 42,7 km; 6 làn xe cơ giới; nền đường rộng 45,5 m

Vai tròKết nối khu vực phía đông/bắc Đồng Nai với QL51 và sân bay.

ĐT.773

Khởi công nâng cấp tháng 7/2026

Quy môKhoảng 39 km; quy mô 6–8 làn xe

Vai tròKết nối khu vực đông nam Đồng Nai với sân bay.

Cao tốc

Long Thành – Hồ Tràm

Hoàn thành năm 2029

Quy môChiều dài 42 km, 6 làn xe

Vai tròKết nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đọc thêm: Toàn cảnh cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành trong tương lai

TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Đoạn TP.HCM – Long Thành đang mở rộng, phần còn lại đang khai thác. Mục tiêu hoàn thành tháng 12/2026. Cầu Long Thành dự kiến hoàn thành quý I/2027.

Quy môToàn tuyến khoảng 55 km; đang nâng cấp đoạn TP.HCM – Long Thành lên 8-10 làn xe

Vai tròTrục chính kết nối TP.HCM với Long Thành, liên thông các tuyến dẫn vào sân bay.

Đọc thêm: Tiến độ ‘thần tốc’ ở dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Biên Hòa – Vũng Tàu

Tuyến chính đã khai thác từ tháng 5/2026; một số hạng mục tiếp tục hoàn thiện.

Quy môToàn tuyến khoảng 54 km

Vai tròKết nối sân bay với Biên Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và hệ thống cảng.

Bến Lức – Long Thành

Đã khai thác toàn tuyến từ ngày 1/10/2026.

Quy môKhoảng 58 km; 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp

Vai tròKết nối khu vực tây nam TP.HCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Đọc thêm: Cao tốc Bến Lức - Long Thành ngày đầu thông xe

Phan Thiết – Dầu Giây

Đang khai thác

Quy môKhoảng 99 km

Vai tròKết nối Nam Trung Bộ với nút Dầu Giây và mạng lưới đường về Long Thành.

Nút giao Tân Hiệp

Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Quy môNút kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Vai tròTạo kết nối giữa hai tuyến cao tốc, hỗ trợ luồng xe liên vùng đến sân bay.

Đọc thêm: Nút giao nối miền Tây và sân bay Long Thành sắp thông xe tháng này

Đường sắt

Metro số 1 TP.HCM kéo dài đến sân bay Long Thành

Được thúc đẩy theo Nghị quyết 255/NQ-CP ngày 27/8/2026; giao UBND tỉnh Đồng Nai triển khai

Quy môKhoảng 44,5 km; gồm đoạn Suối Tiên – trung tâm hành chính Đồng Nai khoảng 7,1 km và đoạn đến sân bay khoảng 36,4 km; tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h

Vai tròTạo kết nối đường sắt đô thị từ TP.HCM qua Đồng Nai đến sân bay Long Thành.

Metro số 2 TP.HCM: Đoạn Bến Thành – Tham Lương

Khởi công ngày 15/1/2026; dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026–2030.

Quy môKhoảng 11,3 km; 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot

Vai tròKết nối Tân Sơn Nhất với trung tâm TP.HCM; muốn đi tiếp Long Thành cần nối qua đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm – Long Thành.

Metro số 2 TP.HCM: Đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm

Khởi công ngày 29/4/2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030

Vai tròMắt xích từ trung tâm TP.HCM sang Thủ Thiêm để kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Đang chuẩn bị thủ tục đầu tư

Vai tròMắt xích đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay; có thể nối tuyến metro số 2 qua đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm.

Đọc thêm: Hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai

Metro số 6 TP.HCM: Tân Sơn Nhất – Phú Hữu

Phấn đấu khởi công cuối năm 2026 và vận hành năm 2031.

Quy môKhoảng 23 km

Vai tròKết nối Tân Sơn Nhất với khu vực Phú Hữu; có thể nối tiếp với tuyến Thủ Thiêm – Long Thành.

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Đã khai thác

11/2026

12/2026

2029

2030

2031

Chưa rõ tiến độ