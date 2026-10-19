Giao thông kết nối phải thông suốt khi Sân bay Long Thành đưa vào khai thác

Cùng dự buổi làm việc có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Sở Xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung của Thông báo kết luận số 420, ngày 4-12-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 420; Quyết định số 122-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 420. Đồng thời, UBND thành phố ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 420.

Đến nay, trong 23 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 420 được theo dõi, có 8 nhiệm vụ đã hoàn thành và 15 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

Theo đánh giá, qua 1 năm triển khai với sự vào cuộc quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố và duy trì cơ chế giao ban hằng tháng của Ban Chỉ đạo, việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 420 đã đạt một số kết quả nổi bật gồm: hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành; hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 ngàn hécta phục vụ Dự án Sân bay Long Thành; triển khai các dự án thành phần đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh; cập nhật 130 khu, điểm du lịch vào quy hoạch; triển khai đào tạo nguồn nhân lực và ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị logistics năm 2026. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong việc hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đây là những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư cho thành phố.

Đối với nhóm các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ. Từng nhiệm vụ phải xác định rõ phần việc còn lại, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và những nội dung vượt thẩm quyền cần kiến nghị giải quyết. Đối với các dự án phụ thuộc tiến độ bàn giao hồ sơ, ranh mốc hoặc quyết định của cơ quan Trung ương, phải chủ động phối hợp, cập nhật kế hoạch sát thực tế, không để chậm trễ ở những khâu thuộc trách nhiệm của thành phố.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành Lê Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ, các đơn vị liên quan phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân liên quan. Việc đánh giá phải có căn cứ, không chung chung, không né tránh trách nhiệm. Đồng thời, phải xác định giải pháp khắc phục và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Đồng chí Võ Tấn Đức đặc biệt lưu ý: Việc bảo đảm giao thông kết nối Sân bay Long Thành là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành sân bay, phát triển đô thị, logistics và sức cạnh tranh của thành phố. Giao thông kết nối Sân bay Long Thành phải thông suốt khi sân bay đưa vào khai thác.