Giao thông kết nối cơ bản đáp ứng khai thác sân bay Long Thành

Đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông kết nối

Bộ Xây dựng đánh giá, hệ thống giao thông kết nối cơ bản đáp ứng yêu cầu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác. Ảnh: Văn Dũng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về các điều kiện, công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, hệ thống giao thông kết nối và các điều kiện phục vụ hành khách cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác, các địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm.

Bộ Xây dựng nhận định, hiệu quả khai thác sân bay Long Thành phụ thuộc lớn vào khả năng kết nối giao thông với TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện nay, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai, gồm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, các tuyến đường T1, T2 và hệ thống giao thông địa phương.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm kết nối sân bay Long Thành đang được triển khai Ảnh: Văn Dũng

Theo kế hoạch, các công trình này sẽ từng bước được đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, qua đó cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Đồng Nai và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành theo yêu cầu.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động xây dựng phương án dự phòng, kịp thời xử lý tình huống ùn tắc, gián đoạn giao thông hoặc khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, vượt quá năng lực phục vụ của hệ thống hạ tầng kết nối.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về y tế, lưu trú, dịch vụ thương mại và tiện ích phục vụ hành khách. Các dịch vụ này cần được tổ chức phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của một cảng hàng không quốc tế cửa ngõ, bảo đảm chất lượng phục vụ khi sân bay chính thức vận hành.

Một số hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ vận hành

Nút giao Long Thành kết nối giữa cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Văn Dũng

Đối với tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, Bộ Xây dựng đánh giá, các dự án thành phần 1, 2 và 4 cơ bản hướng tới mục tiêu sẵn sàng khai thác trong tháng 12/2026.

Cụ thể, dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; dự án thành phần 2 gồm các công trình phục vụ quản lý bay; dự án thành phần 4 gồm các công trình dịch vụ mặt đất.

Riêng dự án thành phần 3, gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, vẫn còn một số hạng mục tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành đồng bộ, an toàn và chất lượng phục vụ hành khách.

Trong đó, các hạng mục cần đặc biệt quan tâm gồm gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật); gói thầu 7.8 (nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ); gói thầu 11.5 (nhà để xe) và gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách).

Đây đều là những hạng mục quan trọng, có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động khai thác của sân bay. Do đó, việc bảo đảm tiến độ hoàn thành, kết nối và vận hành đồng bộ các công trình có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác theo kế hoạch.

Từ những đánh giá trên, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ thi công từng hạng mục, mà còn phải bảo đảm tính đồng bộ giữa hạ tầng hàng không, giao thông kết nối và hệ thống dịch vụ phục vụ hành khách, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, thông suốt ngay từ giai đoạn đầu khai thác.