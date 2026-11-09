Giao thông Hà Nội ùn ứ trong cơn mưa sáng đầu tuần

Thời tiết và giao thông tại Hà Nội ghi nhận mưa lớn từ sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng mây đối lưu, gây ra tình trạng ùn tắc và ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Mưa vào giờ cao điểm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Trãi sáng 9/11. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Hàng dài ô tô, xe máy ùn ứ tại khu vực đường Nguyễn Trãi, gần nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Giao thông ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) dưới trời mưa sáng 9/11/2026. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Bảng Led điện tử cảnh báo mật độ giao thông rất cao tại các hướng Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Người dân che ô chờ xe buýt tại điểm dừng trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong sáng mưa 9/11/2026. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Người dân che ô chờ xe buýt tại điểm dừng trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong sáng mưa 9/11/2026. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Người dân sử dụng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) để đi lại trong sáng mưa đầu tuần. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN