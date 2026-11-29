Dòng phương tiện ken đặc trên phần đường còn lại bên cạnh công trường thi công hầm chui Cổ Linh. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Mật độ phương tiện tăng cao trên làn đường hai bên công trường thi công hầm chui Cổ Linh. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài trên cầu Vĩnh Tuy hướng về nút giao Cổ Linh-Đàm Quang Trung trong ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Tình trạng ùn tắc trên cầu kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, các phương tiện di chuyển chậm. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Áp lực giao thông tại các nút giao trong nội đô Hà Nội vẫn rất lớn vào buổi tối ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Dòng phương tiện ken đặc trên tuyến đường nội đô Hà Nội vào tối cuối tuần. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)