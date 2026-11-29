Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Nghị định số 426/2026/NĐ-CP ngày 27/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân được sửa đổi bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 49/2019/NĐ-CP).