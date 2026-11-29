Tâm điểm ùn tắc là nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, ảnh hưởng trên diện rộng tới cầu Vĩnh Tuy, đường Thạch Bàn, Quốc lộ 5 cũ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương và đê Xuân Quan. Tại cửa ngõ phía Bắc, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua ga hàng hóa Nội Bài hướng đi Quốc lộ 2, cũng xảy ra ùn tắc kéo dài. Trong nội đô, các tuyến đường Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Tam Trinh, Cienco 5 ghi nhận tình trạng đông xe, lưu thông khó khăn.

Dòng phương tiện ken đặc trên phần đường còn lại bên cạnh công trường thi công hầm chui Cổ Linh.

Mật độ phương tiện tăng cao trên làn đường hai bên công trường thi công hầm chui Cổ Linh.

Rào chắn phục vụ thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung đã thu hẹp không gian lưu thông của các phương tiện.

Dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài trên cầu Vĩnh Tuy hướng về nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung trong ngày nghỉ cuối tuần.

Tình trạng ùn tắc trên cầu kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, các phương tiện di chuyển chậm.

Áp lực giao thông tại các nút giao trong nội đô Hà Nội vẫn rất lớn vào buổi tối ngày nghỉ cuối tuần.

Dòng phương tiện ken đặc trên tuyến đường nội đô Hà Nội vào tối cuối tuần.