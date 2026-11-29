Giao thông Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng ngày cuối tuần
Trong ngày 28 và 29/11/2026, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng nhiều tuyến đường của Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng ngay cả ngoài khung giờ cao điểm.
Tâm điểm ùn tắc là nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, ảnh hưởng trên diện rộng tới cầu Vĩnh Tuy, đường Thạch Bàn, Quốc lộ 5 cũ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương và đê Xuân Quan. Tại cửa ngõ phía Bắc, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua ga hàng hóa Nội Bài hướng đi Quốc lộ 2, cũng xảy ra ùn tắc kéo dài. Trong nội đô, các tuyến đường Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Tam Trinh, Cienco 5 ghi nhận tình trạng đông xe, lưu thông khó khăn.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-thong-ha-noi-un-tac-nghiem-trong-ngay-cuoi-tuan-post1406847.html