Giao thông Hà Nội sáng 10.11: Va chạm ô tô và container gần cầu Vĩnh Tuy

Sáng 10.11.2026, mật độ phương tiện tăng nhanh trên một số trục phía Tây và phía Nam Hà Nội. Ngoài các điểm ùn, Đàm Quang Trung hướng cầu Vĩnh Tuy vừa xảy ra va chạm giữa ô tô con và container, nhưng giao thông qua khu vực hiện vẫn tương đối ổn định.

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Nguyễn Trãi ùn từ Vành đai 2,5 tới Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến

Đáng chú ý trong giờ cao điểm sáng nay, đường Nguyễn Trãi đang ùn trên đoạn từ nút giao Vành đai 2,5 kéo dài về khu vực ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến.

Lượng phương tiện lớn khiến tốc độ lưu thông giảm rõ rệt, đặc biệt tại các vị trí nhập dòng và khu vực gần nút giao.

Đây là một trong những trục có áp lực giao thông cao vào buổi sáng khi lượng xe từ Hà Đông, Thanh Xuân cùng hướng về trung tâm và Vành đai 3.

Người dân qua tuyến nên chủ động dự phòng thêm thời gian, lựa chọn làn từ sớm và hạn chế chuyển làn liên tục khi dòng xe đang ùn chậm.

Xe 16 chỗ gặp sự cố trên Vành đai 2

Trên Vành đai 2, một xe 16 chỗ gặp sự cố tại khu vực cầu vượt Vọng, theo hướng Trường Chinh - Times City.

Phương tiện gặp sự cố có thể khiến dòng xe qua khu vực phải giảm tốc và chủ động chuyển làn.

Tài xế khi tới gần nên giữ khoảng cách, quan sát từ xa và không chuyển làn đột ngột. Trong giờ cao điểm, chỉ một phương tiện dừng trên tuyến cũng có thể khiến lượng xe phía sau nhanh chóng bị dồn lại.

Người dân có hành trình qua khu vực cầu vượt Vọng nên chủ động theo dõi tình hình và cân nhắc tuyến thay thế nếu giao thông trở nên ùn kéo dài.

Đường Bà Triệu khu vực Hà Đông đông ùn

Đường Bà Triệu, đoạn qua khu vực sân vận động Hà Đông, đang có lượng phương tiện lớn và xuất hiện ùn.

Các xe phải di chuyển chậm khi qua khu vực.

Người điều khiển phương tiện nên giữ khoảng cách, hạn chế dừng đỗ không cần thiết và lựa chọn hướng đi phù hợp trước khi tới những nút giao đông xe.

Va chạm ô tô con và container trên Đàm Quang Trung

Trên đường Đàm Quang Trung theo hướng cầu Vĩnh Tuy xảy ra va chạm giữa một ô tô con và xe container.

Tuy nhiên, tại thời điểm cập nhật, giao thông qua khu vực vẫn tương đối ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn kéo dài do vụ việc.

Các tài xế vẫn cần giảm tốc khi tới gần hiện trường, đặc biệt khi đi cạnh xe tải hoặc container có kích thước lớn.

Không nên dừng lại quan sát hoặc chuyển làn bất ngờ, bởi có thể làm ảnh hưởng tới dòng phương tiện đang duy trì lưu thông.

Cảnh báo trâu đi giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Theo phản ánh của người tham gia giao thông, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn khoảng km 115 theo hướng đi Hà Nội, xuất hiện hai con trâu đi giữa đường.

Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm do phương tiện trên cao tốc thường di chuyển với tốc độ cao.

Tài xế qua khu vực cần chủ động giảm tốc từ sớm, tăng khoảng cách với xe phía trước và tuyệt đối tránh đánh lái gấp khi bất ngờ phát hiện vật nuôi trên đường.

Nếu gặp tình huống này, người điều khiển phương tiện nên bật tín hiệu cảnh báo khi cần thiết và chú ý các xe đang di chuyển phía sau.

Cầu Nhật Tân lưu thông ổn định hai chiều

Trong khi nhiều tuyến nội đô đang đông hoặc xuất hiện sự cố, cầu Nhật Tân hiện duy trì giao thông ổn định ở cả hai chiều.

Các phương tiện có thể di chuyển tương đối thuận lợi tại thời điểm cập nhật.

Đây là thông tin đáng chú ý với người dân có hành trình giữa khu vực trung tâm, Đông Anh và sân bay Nội Bài trong buổi sáng.

Nhìn chung, giao thông sáng 10.11 đáng lưu ý nhất tại Nguyễn Trãi do ùn kéo dài, Vành đai 2 do xe 16 chỗ gặp sự cố và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với tình huống hai con trâu xuất hiện trên đường.

Người dân nên chủ động cập nhật lộ trình, dự phòng thêm thời gian và đặc biệt giữ khoảng cách an toàn khi đi qua các khu vực đang có sự cố.