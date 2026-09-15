Giao thông đường sắt Hà Lan tê liệt do hành vi phá hoại

Tàu hỏa gần như ngừng hoạt động tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông Hà Lan. Trong thông báo, công ty quản lý hạ tầng đường sắt ProRail cho biết có người cố tình đặt vật thể tại nhiều vị trí trên đường ray, khiến hệ thống kiểm soát nhận diện nhầm rằng các đoạn tuyến này đang có tàu. Toàn bộ đèn tín hiệu tại đây vì thế chuyển sang màu đỏ, ngăn các đoàn tàu đi qua.

Người phát ngôn ProRail, bà Joke van der Cruysen, cho biết một đoàn tàu đã va vào một đoạn ống, song không có người bị thương. Công ty nhận định vụ việc có dấu hiệu phá hoại.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Nhà chức trách chưa xác định được thủ phạm và động cơ, cũng chưa rõ thời điểm khôi phục giao thông đường sắt. Vụ việc còn ảnh hưởng đến giao thông đường bộ do hệ thống tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt cũng gặp trục trặc.