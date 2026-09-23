Giao thông đường bộ vẫn thông suốt giữa mưa lớn

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam ngày 23/9, các tuyến quốc lộ, tuyến có quy mô kỹ thuật là đường cao tốc do Cục quản lý, cùng các tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các dự án PPP do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Trước diễn biến mưa lớn tại nhiều khu vực, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra hiện trường, bố trí lực lượng và phương tiện ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu.

Mưa lớn gây sạt lở tại Đắk Lắk, Lâm Đồng

Khi phát sinh ngập nước, sạt lở hoặc hư hỏng mặt đường, các đơn vị quản lý đường bộ phải kịp thời cảnh báo, hướng dẫn phương tiện, tổ chức phân luồng và triển khai biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều điểm ngập và sạt lở do mưa lớn.

Theo tổng hợp đến 14h ngày 23/9, trên hệ thống quốc lộ do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý đã ghi nhận một số thiệt hại cục bộ do mưa lớn.

Trên Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố Đồng Nai, nước từng ngập sâu 0,2-0,5 m tại Km1828+800, đoạn dài khoảng 200 m và Km1831+500, đoạn dài khoảng 100 m, trong khoảng 17-18h ngày 22/9.

Đến 21h cùng ngày, nước đã rút hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.

Tại Đắk Lắk, mưa lớn gây sạt lở đất đá, lấp rãnh dọc và làm hư hỏng mặt đường trên Quốc lộ 1 tại các đoạn Km1265-Km1268, Km1279+250-Km1280+100 và Km1342+200-Km1343+000. Tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 350 m².

Trên tuyến Trường Sơn Đông qua tỉnh Lâm Đồng cũng xuất hiện một số vị trí sạt lở đất đá.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã bố trí lực lượng tại hiện trường, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn giao thông và xử lý bước đầu. Hiện các phương tiện vẫn lưu thông bình thường qua những khu vực bị ảnh hưởng.

Giao thông đường bộ vẫn được bảo đảm an toàn

Đối với hệ thống đường địa phương, bao gồm các tuyến quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý, đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thay đổi đáng kể so với ngày 22/9.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục những vị trí hư hỏng do thiên tai, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Xây dựng địa phương kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Xây dựng.

Các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai phương án phân luồng, điều tiết và khắc phục sự cố, nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên toàn mạng lưới.