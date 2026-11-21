Theo ghi nhận, tuyến đường độc đạo nối từ Quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP Huế) xảy ra nhiều điểm sạt lở, gây hư hỏng nặng nhiều đoạn đường. Đặc biệt, sạt lở tại Km12+00 đã cuốn trôi toàn bộ tuyến đường dài hơn 100m và tạo ra hàm ếch sâu khoảng 50m, khiến giao thông bị cắt đứt kéo dài và đến nay vẫn chưa thể khắc phục.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công an nhân dân tại hiện trường, một phần sườn núi sụt xuống vực sâu, nền đường bị cuốn trôi khiến tuyến giao thông đi lên điểm du lịch Vườn quốc gia Bạch Mã bị chia cắt hoàn toàn.

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường độc đạo lên đỉnh Bạch Mã.

Do đó, rất nhiều du khách muốn tham quan đỉnh Bạch Mã phải đi bộ khoảng 600m theo lối đường mòn phía trên khu vực sạt trượt, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ lên đỉnh núi.

Thời gian qua, do lo sợ không đảm bảo an toàn, thời gian qua, một số đoàn khách lên tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã, khi đến các điểm sạt lở đành quay trở về. Tính đến ngày 15/11, tổng lượng khách đến VQG Bạch Mã trong năm chỉ khoảng 11.000 người, trong khi đó tổng lượng khách trung bình năm là 25.000 người.

Theo một cán bộ Vườn quốc gia Bạch Mã, tình trạng sạt lở không chỉ làm gián đoạn hoạt động du lịch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý và bảo vệ rừng. Qua đó, để duy trì nhiệm vụ tuần tra, phòng cháy chữa cháy, lực lượng kiểm lâm và quản lý rừng phải mở các lối mòn tạm thời đi vòng qua khu vực sạt lở, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy.

Cảnh báo các điểm sạt lở trên tuyến đường độc đạo lên đỉnh Bạch Mã.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn cực đoan, kéo dài vào cuối năm 2025 khiến tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng từ quốc lộ 1 kết nối với đỉnh Bạch Mã bị sạt lở nhiều điểm, gây chia cắt, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Cụ thể, tại Km6+00 sạt lở ta luy âm dài khoảng 25m, sâu 5-10m và làm xói lở nền đường sâu 0,5-1m; Tại km9+500, xảy ra sạt lở ta luy âm dài khoảng 25m, xói hàm ếch vào mặt đường từ 0,5-1m. Tương tự, tại Km12+00, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm sạt trượt toàn bộ mái ta luy dương, kè đá ta luy âm và mặt đường, chiều dài khu vực sạt khoảng 100m, sâu nhất đến 50m, gây hư hỏng chia cắt tuyến, không thể lưu thông.

Du khách muốn tham quan đỉnh Bạch Mã phải đi bộ khoảng 600m theo lối đường mòn phía trên khu vực sạt trượt rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ lên đỉnh núi.

Bên cạnh đó, tuyến đường hoàn trả tuần tra bảo vệ rừng dọc theo cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua Vườn quốc gia Bạch Mã cũng bị sạt lở tại nhiều vị trí, đặc biệt là các điểm vượt suối (trên 10 vị trí) đều bị hư hỏng, gây chia cắt lực lượng kiểm lâm tại hai Trạm Kiểm lâm Hương Lộc và Mỏ Rang ở hai đầu tuyến. Hiện lực lượng kiểm lâm phải tạm thời di chuyển bằng tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan để đảm bảo sinh hoạt và công tác…

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã thuê tư vấn khảo sát hiện trạng, đánh giá địa chất, tham vấn nhiều phương án xử lý điểm sạt lở tại Km12 trên tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã nhằm xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa. Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều trở ngại do khu vực sạt lở nằm trên địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm và luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt sau các đợt mưa lớn. Các phương án kỹ thuật phải được nghiên cứu thận trọng để bảo đảm an toàn lâu dài.

Việc khắc phục các điểm sạt lở gặp nhiều trở ngại do nằm trên địa hình dốc, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt sau các đợt mưa lớn.

Vừa qua, Vườn quốc gia Bạch Mã cũng đã đề xuất lắp đặt hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ trong thời gian chờ sửa chữa tuyến đường. Hệ thống dự kiến sử dụng 3 cáp chính chịu lực, 6 ròng rọc dẫn hướng, có thể vận chuyển tối đa 5 người mỗi lượt và dự kiến triển khai vào đầu năm 2027 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tạm thời.

"Phương án khắc phục sạt lở tuyến đường này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và dự kiến sẽ được bố trí nguồn vốn để triển khai xử lý dứt điểm vào năm 2027", đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết thêm.

Trước tình trạng sạt lở, Vườn quốc gia Bạch Mã đã lên phương án bảo đảm an toàn cho khách tham quan, khách du lịch, đoàn nghiên cứu, học tập, trải nghiệm, hướng dẫn viên, lái xe và người lao động phục vụ khách tham quan tại Vườn quốc gia Bạch Mã trong mùa mưa 2026, cao điểm từ tháng 9 đến tháng 12.

Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - đầu mối quản lý hoạt động khách tham quan/dịch vụ được giao chủ trì thông tin an toàn cho khách trước khi tham quan; phổ biến nội quy, cảnh báo thời tiết, tuyến/ điểm tạm đóng và số điện thoại liên hệ khẩn cấp. Quản lý danh sách, đầu mối đoàn, số lượng khách khi có tổ chức dịch vụ; lưu thông tin liên hệ của trưởng đoàn và hướng dẫn viên khi cần thiết.

Đồng thời, kiểm tra điều kiện an toàn của các điểm đón tiếp, cơ sở dịch vụ, biển báo, rào chắn, thiết bị liên lạc... thuộc phạm vi quản lý. Khi có cảnh báo nguy hiểm thì chủ động đề xuất giảm khách, điều chỉnh lịch trình, đóng tuyến/điểm hoặc tạm dừng dịch vụ; thông báo ngay cho Trạm Kiểm lâm và lực lượng chức năng liên quan.