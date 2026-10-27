Giao thông công cộng kết nối sân bay Long Thành được ưu tiên tổ chức ra sao?

Xe buýt được ưu tiên đón trả khách khu vực tiếp giáp trực tiếp với nhà ga hành khách

Ngày 27/10, theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị đang xây dựng phương án tổ chức không gian và điều hành hoạt động của các loại hình vận tải tại sân bay Long Thành. Cùng với giải pháp giao thông nội cảng, ACV cũng kiến nghị sớm đầu tư các tuyến vận tải khối lượng lớn và phát triển hệ thống giao thông công cộng kết nối sân bay.

Hành khách sẽ đi theo đường QL51 hoặc 25C vào T1 để vào cổng số 1 tới nhà ga sân bay Long Thành.

Theo phương án đang được xây dựng, không gian phục vụ vận tải hành khách tại sân bay Long Thành sẽ được phân chia theo từng loại hình phương tiện. Trong đó, xe buýt công cộng được ưu tiên bố trí tại khu vực đón trả khách tiếp giáp trực tiếp với nhà ga hành khách, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận phương tiện sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay.

Xe hợp đồng, xe du lịch và phương tiện đưa đón theo đoàn, các bãi đỗ tập trung sẽ được bố trí tại khu vực ngoài trời và những vị trí chuyên dụng trong nhà để xe. Hoạt động đón trả khách được tổ chức theo khung thời gian và vị trí quy định, hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ tùy tiện, gây xung đột giao thông trước nhà ga.

Trong khi đó, taxi và xe công nghệ dự kiến hoạt động theo cơ chế điều phối tập trung. Phương tiện tập kết tại các bãi chờ, sau đó được điều động vào làn đón khách chuyên biệt trước nhà ga theo nhu cầu thực tế.

ACV đề nghị bố trí thêm nhiều phương tiện công cộng để kết nối về sân bay Long Thành.

Cùng với đó, hệ thống đường tiếp cận nhà ga được tổ chức theo nguyên tắc phân luồng khoa học, tách biệt luồng khách đi và khách đến. Cụ thể, phương tiện đưa khách đi sẽ tiếp cận khu vực tầng đi thông qua hệ thống cầu cạn để thực hiện đón trả khách nhanh chóng. Còn luồng phương tiện đón khách đến được bố trí tại tầng trệt và các khu vực kết nối với nhà để xe. Hệ thống lưu thông một chiều, phân tầng giúp giảm giao cắt giữa các luồng phương tiện, tăng khả năng thông hành và hạn chế ùn ứ trước nhà ga.

Các khu vực đón trả khách cũng được bố trí riêng theo từng loại hình vận tải, đồng thời ưu tiên xe buýt, xe trung chuyển sân bay và phương tiện phục vụ hoạt động hàng không. Việc phân định rõ không gian khai thác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng, bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho hành khách.

Sẽ sớm có nhiều tuyến xe buýt kết nối về sân bay Long Thành

ACV dự kiến trang bị hệ thống camera giám sát (CCTV) trên các tuyến giao thông nội cảng, kết hợp hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các điểm kiểm soát ra vào. Việc ứng dụng công nghệ sẽ hỗ trợ giám sát, điều hành phương tiện, rút ngắn thời gian lưu thông và kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương và đơn vị khai thác hạ tầng giao thông. Trong đó, cần có sự phối hợp liên ngành giữa lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tại TP.HCM và TP Đồng Nai trong điều tiết giao thông, phân luồng từ xa, xử lý sự cố và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường kết nối sân bay.

Đồng Nai giai đoạn này đang nghiên cứu triển khai thêm nhiều tuyến xe buýt kết nối về sân bay Long Thành.

Theo ACV, việc chủ động phối hợp giữa các lực lượng sẽ giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống, hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào sân bay, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao trong quá trình khai thác. Về lâu dài, ACV kiến nghị sớm triển khai các dự án vận tải khối lượng lớn kết nối sân bay, trọng tâm là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đồng thời nghiên cứu phát triển các loại hình giao thông công cộng hiện đại. Khi mạng lưới kết nối giữa hàng không, đường bộ và đường sắt được hình thành đồng bộ, hành khách sẽ có thêm lựa chọn di chuyển, góp phần giảm áp lực lên hệ thống đường bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Song song đó, ACV khuyến khích đầu tư mạng lưới vận tải hành khách công cộng chất lượng cao kết nối trực tiếp với sân bay, ưu tiên phương tiện thân thiện với môi trường. Đây được xem là hướng đi cần thiết để từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông hiện đại, thuận tiện và bền vững, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng khi Cảng HKQT Long Thành đi vào khai thác.

Diện mạo mới nhất của sân bay Long Thành.

Liên quan đến nội dung này, mới đây vào giữa tháng 10, UBND TP Đồng Nai vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố.

Mạng lưới gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sân bay bằng giao thông công cộng khi công trình đi vào khai thác. 5 tuyến xe buýt nội tỉnh kết nối sân bay Long Thành gồm: Bình Phước - sân bay Long Thành; Khu du lịch núi Chứa Chan - sân bay Long Thành; Tân Phú - sân bay Long Thành; Bến xe Biên Hòa - sân bay Long Thành và phà Cát Lái - sân bay Long Thành.

Đặc biệt có tuyến Bến xe Biên Hòa - sân bay Long Thành dài 43km, tạo hướng kết nối trực tiếp giữa khu vực trung tâm thành phố với sân bay. Tuyến phà Cát Lái - sân bay Long Thành dài 30,8km, mở thêm hướng tiếp cận từ khu vực phía Tây Nam.

Bên cạnh các tuyến nội tỉnh, TP Đồng Nai bổ sung 11 tuyến xe buýt liên tỉnh, kết nối sân bay Long Thành với hệ thống bến xe và các đầu mối giao thông tại TP.HCM cùng nhiều địa phương lân cận. Bao gồm: sân bay Long Thành - Bến xe buýt Sài Gòn; sân bay Long Thành - Bến xe Bình Dương; sân bay Long Thành - Bến xe Vũng Tàu; sân bay Long Thành - Bến xe Miền Đông mới; sân bay Long Thành - Bến xe Bàu Bàng; sân bay Long Thành - Bến xe buýt quận 8 và sân bay Long Thành - Bến xe Miền Tây.

Ngoài ra, mạng lưới còn có các tuyến kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Phước Hải - Long Hải và Phước Bửu - Hồ Tràm, mở rộng phạm vi phục vụ hành khách giữa các đầu mối hàng không, đô thị và điểm du lịch.