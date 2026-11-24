Học sinh tìm hiểu nghề làm nước mắm truyền thống tại Bảo tàng Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÂM)

Từ các bảo tàng, trung tâm văn hóa, không gian cộng đồng, điểm di sản văn hóa, nhà hát đến xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các hoạt động như chương trình nghệ thuật đặc sắc, ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư, trưng bày-triển lãm và trải nghiệm di sản, làng nghề… Qua đó góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và quảng bá bản sắc văn hóa, con người Đà Nẵng.

Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn), Chương trình “Sắc màu di sản” đã chính thức khởi động đầy ấn tượng, mang đến cho du khách không gian văn hóa Chăm sống động ngay giữa lòng di sản. Bắt đầu từ khu vực cổng vào tham quan, du khách được thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, mở đầu hành trình khám phá di sản đầy cảm xúc.

Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn). (Ảnh: THANH TÂM)

Trên tuyến đường đi bộ vào Khu đền tháp, khách tham quan hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống với trích đoạn nghi lễ Payak, thưởng thức những làn điệu dân ca Chăm.

Các trò chơi dân gian vui nhộn, đậm đà bản sắc văn hóa địa phương như bịt mắt đập niêu, nhảy dây tập thể và đội lu vượt chướng ngại vật cũng thu hút sự tham gia của người dân và du khách. Ông Nicola Fiore, du khách đến từ Italia, hào hứng: “Điểm du lịch này làm tôi có trải nghiệm rất vui khi tìm hiểu văn hóa Chăm không chỉ giữa không gian kiến trúc đền tháp độc đáo, mà còn qua nhiều hoạt động nghệ thuật và giải trí”.

Để chuẩn bị cho chương trình, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã cùng nghệ nhân Chăm để xây dựng nội dung và hoạt động, nhằm tạo sự kết nối gần gũi hơn giữa văn hóa Chăm với du khách, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn Văn Thị Cẩm Tú cho biết: Ban Quản lý kỳ vọng mỗi du khách đến với Mỹ Sơn không chỉ tham quan đền tháp, mà còn là sự trải nghiệm và cảm nhận. Mỗi hoạt động là một lát cắt văn hóa, mỗi trải nghiệm là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, nghi lễ và những nét đẹp truyền thống sẽ giúp du khách thích thú và hiểu hơn về di sản nơi đây.

Khách tham quan tìm hiểu tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Ảnh: THANH TÂM)

Bảo tàng Đà Nẵng và Công viên APEC cũng hấp dẫn đông đảo người dân, các gia đình ghé đến trải nghiệm các hoạt động chương trình “Em với di sản” và “Kết nối miền di sản”. Nhiều em nhỏ, bạn trẻ thích thú tham gia những trò chơi dân gian, hoạt động sáng tạo và nghề thủ công truyền thống. Từ nghề mộc Kim Bồng, vẽ mặt nạ Tuồng, nặn tò he, lắp ráp lồng đèn Hội An, xếp hoa giấy Thanh Tiên, cho đến xem nghệ nhân trình diễn nghề dệt chiếu Bàn Thạch, làm bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm, đan lưới Mân Thái và giới thiệu chi tiết từng công đoạn làm nghề.

Không gian văn hóa các dân tộc cũng rực rỡ sắc màu với trang phục, nhạc cụ, sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày được giới thiệu, trưng bày. Đồng thời, chương trình không thể thiếu tiết mục bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng.

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động tại Mỹ Sơn. (Ảnh: THANH TÂM)

Cùng nhóm bạn đến bảo tàng và tham gia nhiều hoạt động dệt chiếu, làm bánh tráng đường, mua các sản phẩm từ nghề truyền thống và lưu giữ những bức ảnh đẹp nhiều màu sắc, Trần Thị Minh Khuê (phường Liên Chiểu) chia sẻ: “Mỗi trải nghiệm và mỗi làng nghề đều mang đến cho tôi sự cảm nhận khác nhau, mang nét riêng của từng vùng miền và sự tỉ mỉ, khéo léo, tâm huyết của nghệ nhân. Tham gia lễ hội di sản và trải nghiệm hoạt động giúp cho người trẻ hiểu hơn về câu chuyện văn hóa, trân quý và mong muốn được góp phần phát huy truyền thống văn hóa quê hương”.

Chuỗi hoạt động chào mừng Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra trong tháng 11/2026, cao điểm từ ngày 20-24/11. Trong đó, điểm nhấn của Tuần Văn hóa là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt-Sức mạnh đại đoàn kết” tại Cung Thể thao Tiên Sơn; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Riêng ngày 24/11, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng miễn phí vé tham quan cho người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa vùng cao” tại xã Khâm Đức cũng sẽ góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc và nghệ thuật truyền thống, gắn kết cộng đồng.

Không gian văn hóa các dân tộc cũng rực rỡ sắc màu. (Ảnh: THANH TÂM)

Không chỉ dịp này, đô thị cổ Hội An còn duy trì chuỗi hoạt động kéo dài đến tháng 12 hướng đến kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999-4/12/2026), 9 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều hoạt động hấp dẫn như Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An; Lớp học Di sản; lễ khánh thành dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà Lao Hội An”; tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX… góp phần tôn vinh giá trị di sản.

Thành phố Đà Nẵng có sự rộng mở không gian, đa dạng văn hóa vùng miền, từ miền núi, nông thôn, đến ven biển; cùng với đó là sự phong phú các sản phẩm truyền thống, các làng nghề được khôi phục. Vì vậy, chuỗi sự kiện dịp này giúp nhân dân có thêm không gian để trải nghiệm, thụ hưởng các giá trị văn hóa; là dịp để các bản sắc văn hóa giao thoa, đưa hình ảnh con người, di sản văn hóa Đà Nẵng đến gần với nhân dân, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.