Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà, câu nói ngoài ban công khiến tôi nghẹn lòng

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm, đều từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Với tổng thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng, sau khi chi trả tiền thuê nhà, điện nước và sinh hoạt phí, khoản tiết kiệm của hai đứa tăng lên rất chậm. Nhìn bạn bè xung quanh mua nhà, mua xe, chúng tôi không khỏi sốt ruột.

Thấy các con chật vật, mải mê kiếm sống mà chưa dám sinh con, mẹ chồng tôi quyết định ở quê lên sống cùng tại căn phòng trọ chật hẹp để giúp chúng tôi quán xuyến nhà cửa, cơm nước. Ngày đầu tiên ngồi bên mâm cơm, bà mở lời: "Mẹ tính thế này, hai đứa có bao nhiêu lương cứ chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ, để mẹ giữ hộ cho gọn. Ăn uống chợ búa mẹ lo, tiền nhà mẹ rút tiền hưu ra bù vào. Chắt bóp thế này, cộng với mảnh đất dưới quê mẹ bán đi, ba năm nữa là đủ tiền mua căn chung cư".

Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà: Sự kiểm soát ngột ngạt phía sau cuốn sổ thu chi

Tôi nhìn sang chồng, thấy anh gật đầu đồng ý vô tư, tôi dù có chút gợn lòng nhưng vì nể mẹ nên cũng giao thẻ lương. Thế nhưng, cuộc sống "bao cấp tài chính" nhanh chóng phát sinh những rắc rối.

Mẹ chồng tôi là người đã đi qua thời gian khó, thói quen chắt chiu đã ăn sâu vào máu. Từ ngày quản lý tiền nong, bà biến toàn bộ chi tiêu của chúng tôi thành một bài toán kinh tế được giám sát chặt chẽ. Nhiều hôm trước khi đi làm, tôi phải xin mẹ vài chục nghìn tiền xăng xe, tiền ăn trưa. Cuối ngày về, bà lôi cuốn sổ ra, yêu cầu tôi báo cáo hôm nay đi đâu, tiêu gì, vì sao lại thừa thiếu mấy đồng lẻ.

Có lần cơ quan liên hoan, tôi hỏi xin mẹ thêm hai trăm nghìn, bà nhìn tôi một lúc rồi thở dài bảo "người trẻ bây giờ hoang phí, không biết lo cho tương lai".

Sự nể nang, chịu đựng hằng ngày khiến tôi kiệt sức. Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là đã tự bỏ quyền tự chủ tài chính, để sự thương con của mẹ biến thành một sự kiểm soát rạch ròi đến nghẹt thở.

Thói quen chắt chiu quá mức khiến cuốn sổ thu chi của mẹ chồng trở thành gánh nặng tâm lý với vợ chồng trẻ.

Sau những ngột ngạt từ việc quản lý chi tiêu khắt khe, cuộc nói chuyện giữa ba mẹ con đã giúp chúng tôi thay đổi về cách quản lý tài chính trong gia đình. Ảnh minh họa

Chiếc phong bì mừng đầy tháng và quyết định dứt khoát

Cuối tuần trước, khi cô bạn thân thời đại học của tôi sinh con. Tôi muốn mừng đầy tháng cháu nên hỏi xin mẹ năm trăm nghìn. Mẹ chồng tôi không nói gì, vào phòng mở tủ lấy tiền đưa cho tôi.

Tuy nhiên tối hôm đó, tôi vô tình nghe thấy bà nói với chồng tôi ngoài ban công: "Thằng cả bảo lại vợ con, quan hệ xã giao vừa phải thôi. Mình đang gom tiền mua nhà mà cứ vô tư năm trăm, một triệu đi biếu xén thế bao giờ mới khá được. Đồng tiền mồ hôi nước mắt chứ có phải lá mít đâu".

Đứng khuất sau bức tường, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi đi làm kiếm tiền nhưng lại không có quyền tự quyết định một mối quan hệ xã hội tối thiểu. Sự tính toán quá mức của bà không giúp đời sống kinh tế của chúng tôi tăng lên, mà khiến căn nhà thiếu đi sự ấm áp và niềm vui được sử dụng đồng tiền đúng mục đích của mình.

Ngay đêm hôm đó, tôi ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với chồng: "Em biết mẹ thương vợ chồng mình, nhưng việc giao sạch lương cho mẹ khiến em thấy mình như đứa trẻ chưa lớn, mất đi quyền tự chủ tối thiểu. Từ tháng sau, vợ chồng mình tự giữ lương, gửi mẹ một khoản cố định lo chợ búa và dưỡng già, phần còn lại tự gửi tiết kiệm".

Chồng tôi im lặng một hồi rồi đồng ý. Hôm sau, khi hai vợ chồng thưa chuyện lại, mẹ có vẻ tự ái, giật lấy cuốn sổ tay bỏ vào buồng. Nhưng sau một tuần thay đổi về cách quản lý tài chính, không khí trong nhà bớt đi sự giám sát chi li, bà không còn phải đau đầu tính toán hộ các con, còn tôi tìm lại được sự thảnh thơi trong nếp sống hằng ngày.

Thu Lan (Bắc Ninh)