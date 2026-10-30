Giáo sư X của của loạt phim 'Dị nhân' qua đời

Theo PEOPLE, diễn viên Patrick Stewart đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng hôm 28/10. Nam diễn viên tài hoa người Anh nổi tiếng với các hoạt động trong lĩnh vực kịch nghệ, điện ảnh và truyền hình. Ông được biết đến rộng rãi nhất qua vai Đại úy Picard của Star Trek và Giáo sư X trong loạt phim X-Men (Dị nhân).

Patrick Stewart (1940-2026). Ảnh: WireImage

Kelly Bush Novak, người phát ngôn lâu năm của Patrick Stewart, cho biết trong một tuyên bố ngày 29/10: “Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Sir Patrick Stewart tại nhà riêng ở Los Angeles trong sự chăm sóc yêu thương của người vợ thân yêu Sunny, sau một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc với căn bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ thể Lewy. Ông đã ra đi trong vòng tay ấm áp của gia đình và bạn bè, xung quanh là âm nhạc sống, lời cầu nguyện, những giọt nước mắt, tiếng cười và thứ cảm xúc sâu sắc mà chỉ ông mới có thể khơi gợi sau một đời cống hiến".

Patrick Stewart nhận được học bổng toàn phần vào Trường Sân khấu Bristol Old Vic vào năm 1957. Tại đây, sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của ông bắt đầu khi ông có màn ra mắt trên sân khấu trong vai Cutpurse trong vở kịch Cyrano de Bergerac năm 1959. Vai diễn đầu tiên của ông trên màn ảnh là vào năm 1967 trong vai một sĩ quan cứu hỏa ở bộ phim Coronation Street và màn ra mắt tại Broadway diễn ra chỉ 4 năm sau đó với vai Snout trong Giấc mộng đêm hè.

Patrick Stewart trong phim ‘Star Trek: Picard'. Ảnh: Paramount+

Dù Stewart đã ghi dấu ấn với nhiều vai diễn đáng chú ý suốt thập niên 1970-80 với Hedda (1975), Dune (1984) nhưng vai Đại úy Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation mới biến ông thành một biểu tượng của dòng phim khoa học viễn tưởng. Ông thủ vai Đại úy Picard trong suốt cả 7 mùa của The Next Generation, tái hiện lại nhân vật này trong 4 bộ phim điện ảnh Star Trek từ năm 1994-2002. Ông quay trở lại với vai diễn này vào năm 2020 trong loạt phim Star Trek: Picard trên Paramount+.

Tên tuổi của Patrick Stewart bùng nổ khi ông tham gia vào thương hiệu điện ảnh Dị nhân X-Men với vai Giáo sư Charles Xavier hay còn gọi là Giáo sư X. Ông đã đảm nhận vai Giáo sư X trong hơn 2 thập kỷ trong các phần phim như: X2: X-Men United (2003), X-Men Origins: Wolverine (2009) và Logan (2017).

Patrick Stewart - vai Giáo sư X trong loạt phim 'Dị nhân' (X-Men). Ảnh: Moviestore/Shutterstock

Năm 1998, Patrick Stewart nhận được đề cử cả Quả Cầu Vàng lẫn Emmy cho phim ngắn tập Moby Dick, tiếp theo là The Lion in Winter năm 2003. Sau đó, ông nhận được đề cử Emmy vào năm 2006 cho vai khách mời trong bộ phim truyền hình hài Extras và một lần nữa vào năm 2010 cho vai chính trong bản chuyển thể điện ảnh của Hamlet. Patrick Stewart đã được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệu Hiệp sĩ vào năm 2010 vì những đóng góp cho nghệ thuật kịch nghệ.

Patrick Stewart trong trích đoạn phim 'Dị nhân' (2000):