Giáo sư, viện sĩ Cao Văn Phường qua đời ở tuổi 85

Thông tin từ Trường ĐH Bình Dương cho hay GS.TSKH Viện sĩ Cao Văn Phường sinh ngày 22/12/1940, quê xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (cũ). Ông thường trú tại phường Long Trường, TP HCM.

Ông qua đời lúc 5h15 ngày 4/11/2026 sau thời gian lâm bệnh nặng, dù được gia đình, đồng nghiệp và đội ngũ giáo sư, y bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị.

Cáo phó Giáo sư Cao Văn Phường.

GS Cao Văn Phường từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Ông từng là Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Cần Thơ; Viện trưởng, Hiệu trưởng Viện Đào tạo mở rộng TPHCM (nay là Trường ĐH Mở TPHCM); Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương và Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ông cũng từng là Chủ tịch Chi nhánh Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga năm 2009. Ngoài ra, ông là Giáo sư danh dự Trường Sau đại học, Đại học Kyungnam (Hàn Quốc).

Với những đóng góp trong công tác, GS Cao Văn Phường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Vì sự nghiệp Giáo dục, Huy chương Vàng Kenduso của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Liên bang Nga cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, tổ chức.

Lễ nhập quan GS Cao Văn Phường được tổ chức lúc 16h ngày 4/11 tại tư gia, số 9A Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 17h cùng ngày. Lễ truy điệu diễn ra lúc 8h ngày 8/11 và lễ động quan lúc 9h cùng ngày.

Sự ra đi của GS Cao Văn Phường là mất mát đối với gia đình, đồng nghiệp và những người từng gắn bó với ông trong sự nghiệp giáo dục.