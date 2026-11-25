Theo tạp chí People, ngày 19/11, sau phiên xét xử kéo dài 4 ngày, bồi thẩm đoàn tuyên Betty Akamani (35 tuổi, sống tại Murphysboro, bang Illinois) phạm tội giết người cấp độ một, với tình tiết tăng nặng liên quan đến việc sử dụng súng, và tội gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe của trẻ em.

Nạn nhân là Tiến sĩ Kofi Akamani (48 tuổi), giáo sư lâm nghiệp có tiếng tại Đại học Southern Illinois Carbondale.

Theo bà Sophia Allen, trợ lý công tố viên hạt Jackson, vụ án xảy ra ngày 19/9/2026. Thời điểm đó, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Jackson nhận được tin báo về việc một phụ nữ nổ súng vào ô tô tại khu vực trước ngôi nhà nơi Betty Akamani sống cùng hai con gái.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ông Kofi Akamani bất tỉnh trong ô tô với nhiều vết thương do đạn bắn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Trước khi xảy ra vụ án, nam giáo sư vừa đưa hai con gái đi ăn trưa, đến thư viện và cửa hàng Starbucks để mừng sinh nhật một trong hai em.

Betty Akamani mugshot và nạn nhân Kofi Akamani. ↵

Theo Capitol News Illinois, các đoạn video do nhân chứng và một trong hai con gái của cặp vợ chồng ghi lại đã trở thành bằng chứng trong vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Betty khai rằng cô nổ súng vì cho rằng chồng có hành vi mua bán người liên quan đến hai con gái. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định những cáo buộc này không có căn cứ.

Theo cơ quan công tố, trong ngày xảy ra vụ án, Betty từng đến nhà hàng Texas Roadhouse, nơi chồng và hai con gái đang dùng bữa. Tại đây, người phụ nữ đưa ra những cáo buộc nhằm vào chồng nhưng không gọi cảnh sát hay có hành động can thiệp.

Sau đó, Betty đến nhà hàng The Turn ở Marion, chi khoảng 120 USD (hơn 3 triệu đồng) cho bữa ăn gồm thịt bò phi lê, tôm, salad và đồ uống có cồn.

Khi ông Kofi Akamani đưa các con về nhà theo lịch thăm nom, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi liên quan đến việc thư từ của nam giáo sư vẫn được gửi đến địa chỉ này.

Betty khai rằng khi chồng rời đi, cô nhìn thấy ông đưa tay vào túi và cho rằng ông mang theo súng.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa lập luận Betty đã nổ súng để tự vệ. Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định cơ quan điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy nạn nhân mang theo súng.

Theo cơ quan công tố, sau gần 14 năm chung sống, ông Kofi Akamani đã đệ đơn ly hôn vào tháng 2/2026. Quá trình giải quyết ly hôn diễn ra căng thẳng.

Từ năm 2017, Betty bắt đầu cáo buộc chồng có hành vi xâm hại tình dục hai con gái. Tuy nhiên, khi làm việc với các điều tra viên, cả hai cô bé đều kiên quyết phủ nhận việc bị xâm hại hoặc trở thành nạn nhân của hành vi mua bán người.

Bà Sophia Allen cho biết 2 đứa trẻ rất yêu thương cha, mong muốn được sống cùng ông và từng gọi cha mình là “người tốt bụng nhất trên Trái đất”.

Theo các công tố viên, những cáo buộc trên bắt đầu xuất hiện sau khi ông Kofi Akamani từ chối mua nhà cho vợ và Betty phát hiện chồng đang tiết kiệm tiền trong một tài khoản ngân hàng khác.

Cơ quan công tố khẳng định những cáo buộc xâm hại tình dục nhằm vào nam giáo sư đã được điều tra đầy đủ và không có căn cứ.

“Đây thực sự là một vụ án đau lòng. Hai đứa trẻ rất yêu quý cha mình, nhưng các em đã mất đi người cha mãi mãi”, bà Allen chia sẻ.

Với những tội danh đã bị bồi thẩm đoàn xác định, Betty Akamani hiện đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân khi tòa tuyên án.