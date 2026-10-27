Giáo sư toán học ngừng chấm bài tập về nhà, lý do khiến sinh viên lo hơn mừng

Một giáo sư toán học nổi tiếng tại Đại học California, Berkeley (Mỹ), đã quyết định ngừng chấm bài tập về nhà sau khi nhận thấy trí tuệ nhân tạo (AI) khiến hình thức bài tập quen thuộc này gần như không còn ý nghĩa.

Giáo sư Richard Borcherds, người đoạt Huy chương Fields năm 1998, giải thưởng thường được ví như “Nobel Toán học”, cho biết ông không còn thấy “có ích gì” khi đánh giá những bài làm mà sinh viên hiện nay có thể dễ dàng tạo ra bằng các công cụ AI.

Thay vào đó, ông quyết định cho điểm tối đa tất cả sinh viên nộp bài đúng hạn. “Đây không phải là một giải pháp tốt”, Borcherds thừa nhận, nhưng ông vẫn chưa tìm ra phương án nào khả thi hơn.

Quyết định của ông được đưa ra trong bối cảnh OpenAI mới đây thông báo các tác nhân AI của công ty được cho là đã giải được bài toán tồn tại và tính trơn của Navier-Stokes, một bài toán tồn tại suốt 90 năm.

Việc sinh viên ngày càng sử dụng AI rộng rãi cùng những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ này khiến tương lai ngành toán học trở nên khó đoán định. Ảnh: The Daily Californian

Theo INC, bài toán này đặt ra câu hỏi liệu các phương trình toán học dùng để dự đoán chuyển động của chất lỏng và chất khí, chẳng hạn luồng không khí chuyển động qua cánh máy bay, liệu các nghiệm của phương trình Navier–Stokes có tồn tại và duy trì tính trơn trong mọi điều kiện hay không.

AI phát triển và được ứng dụng ngày càng nhanh khiến Giáo sư Borcherds lo ngại về tương lai của ngành toán. Ông cho biết cách đây 5 năm, ông từng tin toán học là một trong những lĩnh vực ít có nguy cơ bị AI làm thay đổi nhất. Nhưng hiện nay, ông không biết nên khuyên thế nào những sinh viên muốn theo đuổi nghề toán.

“Tôi hoàn toàn không biết nên khuyên họ điều gì. Tôi thậm chí đã hỏi ChatGPT đúng câu hỏi này và ngay cả ChatGPT cũng nói rằng nó không biết điều gì sẽ xảy ra”, Giáo sư Borcherds nói.

Ông cho rằng có thể sự phát triển nhanh chóng của AI chỉ là một dấu hiệu của thời đại, tương tự những lần công nghệ làm thay đổi xã hội trong quá khứ.

“Trước đây đã có nhiều đột phá công nghệ. Dệt thủ công dần bị máy dệt thay thế, ngựa dần mất vai trò vận chuyển khi ô tô xuất hiện và còn nhiều ví dụ khác. Nhưng đây là lần đầu tiên toán học phải đối mặt với một sự thay đổi như thế”, Borcherds bày tỏ.

Trường đại học tìm cách thích ứng với AI

Tương tự cách thay đổi việc chấm bài của giáo sư, Đại học California, Berkeley cũng đang triển khai các biện pháp thích ứng với việc sử dụng AI trong giảng dạy, trong đó có việc xây dựng một trung tâm AI trực tuyến.

Trường hiện chưa ban hành chính sách chính thức áp dụng trên toàn trường, nhưng Hội đồng Thượng viện Học thuật của Berkeley đã yêu cầu tất cả giảng viên nêu rõ quy định và kỳ vọng về việc sử dụng AI trong đề cương môn học.

Bà Anne Marie Richard, Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục bậc đại học kiêm Giám đốc công nghệ học thuật của Berkeley, cho biết trường cũng đã tìm hiểu các công cụ phát hiện nội dung do AI tạo ra, trong đó có Turnitin và Rumi. Tuy nhiên, nhà trường vẫn chưa tìm được công cụ đủ tin cậy để áp dụng làm tiêu chuẩn chung.

Với Giáo sư Borcherds, tranh luận về vai trò của AI trong môi trường học thuật không chỉ dừng lại ở bài tập về nhà hay các quy định trong lớp học.

“Nếu AI tiếp tục tiến bộ với tốc độ hiện nay, chỉ vài năm nữa, sẽ không còn việc gì mà các nhà toán học có thể làm tốt hơn AI”, ông nhận định.