Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái được bầu làm Viện sĩ Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học thế giới

Giáo sư Vladimir Gusakov, Chủ tịch IAAS trao danh hiệu Viện sĩ cho Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái.

Tại phiên họp, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được bầu làm Viện sĩ Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học thế giới (IAAS).

Sự kiện thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng khoa học Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học thế giới nói riêng, cộng đồng khoa học quốc tế nói chung với cá nhân Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái cũng như với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là tiền đề để nhà khoa học tăng cường các đóng góp vào hoạt động chung, thúc đẩy kết nối, hợp tác nghiên cứu quốc tế; nhất là các hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên môn, phát triển các tập thể khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của Việt Nam.

Toàn cảnh phiên họp.

Với chủ đề “Mở rộng hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa các viện hàn lâm trong bối cảnh hiện nay”, phiên họp lần thứ 39 Hội đồng IAAS tập trung vào việc phát huy mạng lưới hợp tác giữa các viện hàn lâm, trường đại học và tổ chức nghiên cứu. Thế mạnh nghiên cứu cơ bản của các viện hàn lâm, cùng năng lực đào tạo và phát triển công nghệ của các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, có thể bổ trợ cho nhau, mở ra cơ hội hình thành các hướng nghiên cứu chung và đào tạo thế hệ khoa học kế cận.

Cũng trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 39 Hội đồng IAAS, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đề xuất thành lập nhóm nghiên cứu chung, kết nối hạ tầng khoa học, trao đổi học giả, hợp tác đào tạo sau đại học và cùng tạo lập sở hữu trí tuệ. Các đề xuất hướng tới những chương trình có nội dung và kết quả cụ thể, trong đó mỗi bên cùng đóng góp và nâng cao năng lực.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa điều khiển quá trình nhiệt năng tại Liên bang Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg, Cộng hòa liên bang Đức. Quá trình công tác của ông gắn với lĩnh vực khí tượng thủy văn, quản lý khoa học và công nghệ, cùng thực tiễn phát triển địa phương. Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm nâng cao nội lực khoa học và công nghệ; tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam tham gia trực tiếp vào quá trình xác định vấn đề, xây dựng chương trình, triển khai nghiên cứu và phát triển kết quả cùng đối tác…