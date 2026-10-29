Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: GIANG SƠN)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chúc mừng tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái khẳng định: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm là cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản, trong quá trình công tác đã có nhiều đóng góp cho phát triển khoa học, công nghệ nước nhà.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm đã tham gia vào nhiều chương trình, đề án chiến lược phát triển khoa học, công nghệ như: Nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, công nghệ lượng tử… nhằm tham mưu chiến lược, trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Quá trình công tác, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm cũng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm cao của các cấp lãnh đạo, của cán bộ, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói riêng, các nhà khoa học nói chung.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: GIANG SƠN)

Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái mong muốn tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy năng lực và trí tuệ của mình, có nhiều đóng góp hơn nữa cho cơ quan cũng như cho nền khoa học và công nghệ nước nhà; tin tưởng với sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan, ban ngành, và việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bày tỏ cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đã tin tưởng, ghi nhận, giao phó trọng trách, ủng hộ, dìu dắt và tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác.

Với trọng trách mới, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm khẳng định đó là niềm vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là sự nhắc nhở bản thân phải luôn nỗ lực nhiều hơn, tận tâm hơn và có trách nhiệm cao hơn trước nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm. (Ảnh GIANG SƠN)

Nhấn mạnh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có truyền thống đoàn kết, sáng tạo và bền bỉ cống hiến; nhiều thế hệ cán bộ, nhà khoa học đã đặt nền móng, vun đắp uy tín và vị thế của Viện trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm khẳng định sẽ luôn tiếp nối và phát huy những giá trị ấy, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ vững đoàn kết, khơi dậy trí tuệ tập thể, đổi mới phương thức làm việc và hoàn thành tốt những nhiệm vụ ngày càng cao mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm cũng khẳng định, sẽ cùng tập thể đơn vị nỗ lực nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm phát triển nghiên cứu cơ bản, đồng thời tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành công nghệ, sản phẩm và giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần xây dựng nền tảng tri thức và năng lực công nghệ lâu dài cho đất nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học chất rắn và bán dẫn năm 1994 tại Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus; nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu bề mặt-Liên bề mặt năm 2003 tại Trường đại học Tổng hợp Paris VII (Cộng hòa Pháp). - Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành, công bố khoảng 200 bài báo trên các tạp chí uy tín quốc tế; chủ trì và chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ. Điển hình như: Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ chất lỏng từ tính nano Fe3O4 để làm thuốc tương phản trong chẩn đoán chụp ảnh MRI nhằm xác định chính xác mô bệnh ung thư”; Đề tài Quỹ NAFOSTED: “Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực và công nghệ điện hóa vào hệ thiết bị vi lưu. Ứng dụng cho phân tích vi rút viêm gan HBV và vi rút ung thư tử cung HPV”. - Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2018; Phó Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ (2014), Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (2019), Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ (2021), Tổng biên tập Tạp chí Hóa học (2024). Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu (2025).