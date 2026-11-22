Thông tin được công bố trong cuộc điều tra của hãng tin CalMatters, dựa trên dữ liệu bảng lương công khai năm 2024.

Cuộc điều tra xác định ít nhất 72 giáo sư có tên trong bảng lương của từ 5 khu học chính cao đẳng cộng đồng hoặc cơ sở đào tạo trở lên thuộc hệ thống Đại học Bang California và Đại học California. Phần lớn các lớp họ phụ trách được tổ chức trực tuyến, cho phép sinh viên chủ động sắp xếp thời gian học.

Đứng đầu danh sách là giáo sư Thien-Huong Ninh Villarreal, với thu nhập hơn 793.000 USD (khoảng 20,3 tỷ đồng) trong năm 2024. Con số này cao hơn lương của tất cả nhà quản lý cao đẳng cộng đồng tại bang, bao gồm người đứng đầu hệ thống.

9 giảng viên khác có thu nhập từ 345.000 đến 457.000 USD, vượt mức lương trung vị 343.000 USD của các hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cao đẳng cộng đồng cùng năm.

Giáo sư Thien-Huong Ninh Villarreal kiếm được gần 800.000 USD trong năm 2024. Ảnh: San Joaquin Delta College

Theo New York Post, bà Villarreal giảng dạy các môn xã hội học, nghiên cứu sắc tộc và kinh doanh. Bà có hai vị trí giảng viên toàn thời gian tại Cao đẳng San Joaquin Delta ở Stockton và Cao đẳng Cosumnes River ở Sacramento. Ngoài ra, bà còn giảng dạy bán thời gian tại 7 trường cao đẳng cộng đồng khác và Đại học Bang California ở Sacramento.

Trong học kỳ mùa thu năm nay, bà phụ trách 30 lớp học với khoảng 1.100 sinh viên.

Một giảng viên thiên văn học khác, Andrew Vanden Heuvel, giảng dạy khoảng 50 lớp học và phòng thí nghiệm trực tuyến cho tối đa 1.000 sinh viên mỗi học kỳ tại các trường ở 5 bang của Mỹ. Thu nhập của ông năm 2024 đạt 758.485 USD. Bài giảng được ghi hình trước, kết hợp tài liệu trực tuyến và mô phỏng tương tác. Ông không trực tiếp chấm bài vì các bài kiểm tra trắc nghiệm được máy tính tự động xử lý.

Một trường hợp khác là Bobby Seals, giảng viên toàn thời gian ngành nghiên cứu sắc tộc tại Cao đẳng Evergreen Valley ở San Jose. Ngoài công việc chính, ông còn dạy 14 lớp tại 4 khu học chính, với khoảng 930 sinh viên trong học kỳ này.

CalMatters cũng ghi nhận 4 giảng viên khác phụ trách từ 10 lớp trở lên tại nhiều cơ sở đào tạo, thuộc các lĩnh vực khoa học máy tính, tâm lý học, kinh doanh và lịch sử nghệ thuật.

Lo ngại chất lượng khi giảng viên dạy hàng chục lớp

Khối lượng giảng dạy lớn của những người này khiến lãnh đạo công đoàn và giới giảng viên lo ngại về chất lượng đào tạo.

Bà Sarah Thompson, Chủ tịch Hiệp hội Giảng viên Cao đẳng Cộng đồng California, cho rằng không ai có đủ thời gian để dạy 30 lớp trong một tuần mà vẫn bảo đảm chất lượng. Theo bà, đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

Trước đó, ông Jim Mahler, Chủ tịch Hội đồng Cao đẳng Cộng đồng thuộc Liên đoàn Giáo viên California, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức thu nhập và số lượng lớp học mà một giảng viên đảm nhận. Ông nghi ngờ một số người chỉ ghi hình bài giảng rồi phát lại cho sinh viên.

Trong khi đó, ông Vanden Heuvel khẳng định cách tổ chức này không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Ông cho rằng sinh viên vẫn được tiếp cận tài liệu tốt, đồng thời có cơ hội học thiên văn học tại những trường vốn không có giảng viên chuyên ngành.

Các khóa học trực tuyến được ghi hình trước, không yêu cầu giảng viên và sinh viên tương tác cùng thời điểm, ngày càng phổ biến tại California kể từ đại dịch Covid-19. Hình thức này cho phép một số giảng viên đảm nhận công việc tại nhiều cơ sở đào tạo cùng lúc.

Theo CalMatters, các trường cao đẳng cộng đồng có quy trình đánh giá chất lượng từng khóa học nhưng không nắm được tổng khối lượng giảng dạy của một giảng viên tại nhiều cơ sở khác nhau. Hệ thống Đại học Bang California và Đại học California có thể theo dõi nhân sự, giới hạn số lớp mỗi giảng viên phụ trách, song có thể không biết người đó đồng thời giảng dạy tại các trường cao đẳng cộng đồng.

Hiện California không giới hạn số trường hoặc khu học chính mà một giảng viên có thể làm việc, đồng thời chưa có cơ chế theo dõi đầy đủ tổng số lớp họ đảm nhận tại các cơ sở khác nhau.

Thu nhập giảng viên giảm dù một số người kiếm hàng trăm nghìn USD

Cuộc điều tra đã gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người chú ý đến mức thu nhập cao của một số giáo sư, trong bối cảnh phần lớn giảng viên thỉnh giảng tại Mỹ vẫn phải làm việc với thu nhập thấp và thiếu phúc lợi.

Theo báo cáo công bố hồi tháng 6 của Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAUP), tiền lương thực tế của giảng viên đại học tại nước này đang giảm so với tốc độ lạm phát, trong khi sự ổn định việc làm trong lĩnh vực giáo dục đại học ngày càng suy giảm.

Khảo sát tại khoảng 800 trường cao đẳng và đại học cho thấy mức lương trung bình của giảng viên toàn thời gian tăng 2,3% trong năm học gần nhất, thấp hơn mức tăng 2,7% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, thu nhập thực tế của nhóm này giảm 0,4%.

So với mùa thu năm 2019, tiền lương thực tế của giảng viên toàn thời gian hiện thấp hơn khoảng 9,5%. Giảng viên thỉnh giảng chịu áp lực tài chính lớn hơn: khoảng 70% số trường tham gia khảo sát quy định mức thù lao 4.000 USD trở xuống cho mỗi khóa học 3 tín chỉ.