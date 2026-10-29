Giáo sư người Việt được bầu làm viện sĩ chính thức Viện Hàn lâm châu Âu

Quá trình bầu chọn viện sĩ nghiêm ngặt

Để trở thành viện sĩ chính thức Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật châu Âu (EASA), ứng viên phải trải qua quy trình bầu chọn gồm 3 bước: Đề cử, thẩm định và phê duyệt.

Theo quy trình, ứng viên phải được ít nhất một viện sĩ chính thức của EASA đề cử hoặc được giới thiệu thông qua Hội đồng Đại biểu quốc gia. Hồ sơ sau đó được Ủy ban Đề cử (Nomination Commission) đánh giá toàn diện trên cơ sở thành tựu nghiên cứu khoa học, công trình xuất bản và những đóng góp cho xã hội. Thượng viện EASA tiến hành bỏ phiếu quyết định cuối cùng.

Thành lập năm 1990 tại Salzburg, Áo, EASA là tổ chức học thuật liên ngành quy tụ các nhà khoa học, nghệ sĩ và trí thức từ nhiều quốc gia. EASA thúc đẩy đối thoại học thuật và hợp tác giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật.

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành sinh năm 1963 tại Quảng Trạch, Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị). Ông từng học chuyên Toán tại Trường Quốc học Huế trước khi sang Ba Lan học tập năm 1979.

GS. Nguyễn Ngọc Thành báo cáo tại một hội thảo khoa học ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo thông tin được cung cấp, ông bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1989, được phong giáo sư tại Ba Lan năm 2006. Năm 2009, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên được trao danh hiệu Giáo sư cấp Nhà nước tại Ba Lan. Năm 2011, ông được đặc cách công nhận chức danh giáo sư tại Việt Nam.

Giáo sư có hơn 450 bài báo khoa học

Một trong những hướng nghiên cứu nổi bật của GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành là trí tuệ tập thể tính toán (computational collective intelligence), tập trung nghiên cứu cách các tác nhân, hệ thống và nguồn tri thức tương tác để giải quyết vấn đề chung. Hướng nghiên cứu này có liên hệ với các hệ thống thông minh, khai phá tri thức và hỗ trợ ra quyết định.

Theo thông tin Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố năm 2023, ông đã xuất bản 46 cuốn sách và hơn 450 bài báo khoa học, đồng thời tham gia các hoạt động chuyên môn quốc tế và hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh.

Năm 2023, GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành tiếp tục được bầu vào Hội đồng Xuất sắc Khoa học Ba Lan (Rada Doskonałości Naukowej) nhiệm kỳ 2024-2027. Kết quả bầu cử được công bố ngày 6/10/2023, với 44.763 nhà khoa học có học vị tiến sĩ khoa học tham gia bỏ phiếu trực tuyến để lựa chọn 169 thành viên đại diện cho 55 ngành thuộc 10 lĩnh vực khoa học.

Thư xác nhận GS. Nguyễn Ngọc Thành được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Châu Âu.

Khi đó, ông công tác tại Đại học Công nghệ Wrocław và là một trong 9 ứng viên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông nhận được số phiếu cao nhất, với 301 phiếu, nhiều hơn người đứng thứ hai 75 phiếu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông nhận được 167 phiếu, đứng thứ hai.

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành cũng từng giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật về Trí tuệ nhân tạo thuộc IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (IEEE SMC). Ông được ghi nhận với các danh hiệu liên quan đến Hiệp hội Máy tính ACM và Viện Kỹ sư Điện và Điện tử IEEE.

Trong đào tạo, ông hướng dẫn 16 nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Ba Lan trong các chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Yeungnam (Hàn Quốc).

Hiện GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành là Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Viễn thông (Journal of Information and Telecommunication - JIT) của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tạp chí được lập chỉ mục trong Web of Science và Scopus. Theo thông tin nhà trường công bố tháng 10/2026, JIT có CiteScore năm 2025 đạt 6,7, thuộc nhóm Q1 theo CiteScore của Scopus.

Bên cạnh nghiên cứu và đào tạo, ông tích cực kết nối cộng đồng khoa học quốc tế với Việt Nam thông qua việc tổ chức hội nghị khoa học, hỗ trợ đào tạo tiến sĩ và tạo cơ hội hợp tác cho các nhóm nghiên cứu trong nước.