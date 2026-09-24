Giáo sư Hóa học rời đại học top đầu Singapore, sang trường mới lập ở Trung Quốc

Ông Lu, người đứng đầu khoa Hóa học NUS từ năm 2021, sẽ làm việc toàn thời gian tại EIT ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Trong những tháng tới, ông vẫn đảm nhiệm các công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại NUS.

NUS đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2026, là đại diện duy nhất của châu Á trong top 10 và có thứ hạng cao nhất Singapore. Ông Lu là Giáo sư Chủ nhiệm Provost của NUS, Chủ tịch Viện Hóa học Quốc gia Singapore từ năm 2025 và thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Singapore từ năm 2022.

"Tôi đã làm việc và sinh sống tại Singapore, đặc biệt là NUS, hơn 20 năm. Tại đây, tôi có nhiều cộng sự lâu năm, bạn bè và sinh viên - những người cùng tôi trưởng thành", ông Lu nói với SCMP.

Ông cho biết đã xây dựng mối quan hệ gắn bó sâu sắc cả về tình cảm lẫn học thuật với NUS. Vì vậy, việc gia nhập EIT toàn thời gian không đồng nghĩa những mối quan hệ này sẽ bị gián đoạn.

Việc ông Lu rời NUS diễn ra sau trường hợp của K. Jimmy Hsia, cựu Phó hiệu trưởng kiêm Hiệu trưởng sáng lập Trường Sau đại học của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), người gia nhập EIT từ ngày 1/8.

Giáo sư Lu Yixin là Trưởng khoa Hóa học Đại học Quốc gia Singapore từ năm 2021. Ảnh: NUS

Trường mới thành lập tích cực hút nhân tài

EIT được Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp phép đào tạo và cấp bằng với tư cách trường đại học tư thục vào tháng 6/2025, sau đó khánh thành vào tháng 11 cùng năm. Trường đang định vị mình là một cơ sở nghiên cứu hàng đầu và tích cực tuyển dụng các học giả đẳng cấp thế giới.

Theo SCMP, EIT hiện có số giảng viên nhiều hơn số sinh viên đại học.

Chủ tịch sáng lập EIT là Chen Shiyi, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Ông từng lãnh đạo Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam Trung Quốc giai đoạn 2015-2020 và trước đó là trưởng khoa Cơ khí tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

EIT được tài trợ bởi Yu Renrong, nhà sáng lập hãng bán dẫn Will Semiconductor. Theo Forbes, ông cam kết tài trợ tổng cộng 30 tỷ nhân dân tệ (khoảng 116.000 tỷ đồng) cho trường trong nhiều năm.

Ông Lu cho biết đã có nhiều cuộc trao đổi với Chen Shiyi và các đồng nghiệp EIT trước khi quyết định chuyển sang trường. Ông bị thu hút bởi mục tiêu xây dựng một trường đại học quy mô nhỏ, chất lượng cao, lấy nghiên cứu làm trọng tâm ngay từ đầu.

"Được tham gia và chứng kiến quá trình EIT từng bước phát triển thành một cơ sở giáo dục đẳng cấp thế giới là một thử thách ý nghĩa mà tôi không thể từ chối", ông nói.

Theo ông Lu, Trung Quốc cần một cơ sở tập trung giải quyết những câu hỏi khoa học lớn, các thách thức quan trọng của đất nước và đào tạo những nhân tài xuất sắc.

Từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng thực tế

Một lý do khác khiến ông Lu lựa chọn EIT là môi trường công nghiệp tại Ninh Ba và khu vực đồng bằng sông Dương Tử. Theo ông, Ninh Ba có nền sản xuất và công nghiệp phát triển, trong khi khu vực này tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện cho đổi mới khoa học và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

"Hóa học không chỉ là một bộ phận quan trọng của khoa học cơ bản mà còn gắn chặt với các lĩnh vực ứng dụng như vật liệu, y học, năng lượng và sản xuất tiên tiến", ông nói.

Ông đánh giá môi trường tại Ninh Ba tạo cầu nối giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghiệp, kết hợp tiềm năng học thuật với sự hỗ trợ từ ngành công nghiệp.

Ông Lu học Hóa học tại Đại học Phúc Đán, lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Đại Liên và tiến sĩ Hóa hữu cơ tại Đại học McGill (Canada) năm 2000. Sau đó, ông nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Lâm sàng Montreal và Đại học Nagoya dưới sự hướng dẫn của Ryoji Noyori, nhà khoa học Nhật Bản đoạt Nobel Hóa học năm 2001.

Viện Công nghệ Phương Đông (Trung Quốc) khánh thành vào tháng 11/2025. Ảnh: China University Jobs

Ông Lu gia nhập NUS vào tháng 9/2003, được bổ nhiệm giáo sư chính thức năm 2014.

Nghiên cứu của ông tập trung vào xúc tác bất đối xứng và tổng hợp hóa học, gồm xúc tác hữu cơ, xúc tác kim loại, quang xúc tác và hóa học bền vững. Ông sử dụng các chất xúc tác để tổng hợp chính xác các phân tử phục vụ sản xuất dược phẩm, qua đó có thể rút ngắn quy trình và giảm chi phí tổng hợp thuốc.

Ông Lu nhận nhiều giải thưởng của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore, Chương trình Asian Core và Khoa Khoa học NUS, trong đó có giải thưởng về hóa hữu cơ của GSK-SNIC năm 2013.

Năm 2022, ông được bầu làm thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Singapore. Năm 2025, ông trở thành Chủ tịch Viện Hóa học Quốc gia Singapore và được trao danh hiệu Giáo sư Chủ nhiệm Provost của NUS.

Tại EIT, ông dự định tiếp tục nghiên cứu về xúc tác bất đối xứng và tổng hợp hóa học, tập trung vào y sinh, hóa học xanh và hóa học bền vững. Ông cũng sẽ thúc đẩy xây dựng một nền tảng nghiên cứu liên ngành.

Ông Lu cho biết hy vọng mang những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm - từ nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên đến xây dựng chương trình học thuật - để góp phần đưa EIT phát triển.