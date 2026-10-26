Giáo sư gây tranh cãi với nhận định 1/3 người trẻ không phù hợp kết hôn, tuổi 40 mới nên yêu?

Theo South China Morning Post (SCMP), phát biểu này xuất phát từ một cuộc phỏng vấn được thực hiện trước đó khoảng 3 năm, sau đó được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên cuộc tranh luận về hôn nhân, tình yêu và lựa chọn sống độc thân của người trẻ.

Ông Lương, 72 tuổi, được biết đến với những quan điểm thẳng thắn về các mối quan hệ và sự thay đổi trong đời sống xã hội. Theo ông, hôn nhân không đơn thuần là việc hai người sống chung, mà còn đòi hỏi mỗi người phải có khả năng quan tâm, chăm sóc và hy sinh vì đối phương.

Vì vậy, không phải ai cũng sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng. Nếu một người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không biết chia sẻ hoặc thiếu trách nhiệm với bạn đời, việc kết hôn có thể khiến cả hai tổn thương.

Vị giáo sư còn cho rằng tuổi 40 có thể là độ tuổi lý tưởng hơn để tìm kiếm tình yêu, bởi sự trưởng thành giúp mỗi người hiểu rõ bản thân mình hơn. Ảnh: ifeng

Giáo sư khuyên người trẻ trưởng thành trước khi yêu

Điểm khiến quan điểm của ông Lương được chú ý không chỉ nằm ở nhận định 1/3 số người không phù hợp để kết hôn, mà còn ở lời khuyên người trẻ nên dành thời gian hoàn thiện bản thân trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Theo cách nhìn của vị giáo sư, mỗi người cần hiểu rõ mình muốn gì, xây dựng cá tính độc lập và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Khi chưa thực sự trưởng thành, việc vội vàng tìm kiếm một người yêu hoặc kết hôn có thể khiến con người phụ thuộc quá nhiều vào đối phương.

Ông cũng cho rằng tuổi 40 có thể là thời điểm thích hợp để bắt đầu yêu. Ở giai đoạn này, một người có thể đã trải qua đủ những thăng trầm trong cuộc sống, hiểu rõ hơn về nhu cầu tình cảm và biết mình mong đợi điều gì ở một mối quan hệ.

Quan điểm trên không có nghĩa mọi người nên trì hoãn tình yêu đến tuổi 40. Thay vào đó, nó nhấn mạnh rằng sự trưởng thành về cảm xúc và khả năng xây dựng mối quan hệ là những yếu tố quan trọng, không nên bị lấn át bởi áp lực tuổi tác.

Ông Lương cũng nhìn nhận cuộc sống độc thân theo hướng tích cực. Theo ông, việc không kết hôn không đồng nghĩa với thất bại hay thiếu hụt trong cuộc sống. Một người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa, niềm vui và sự gắn kết thông qua công việc, sở thích, tình bạn và những mối quan hệ khác.

Cộng đồng mạng tranh luận: Không kết hôn có phải là lựa chọn tốt hơn?

Nhận định của giáo sư Lương Vĩnh An nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình rằng hôn nhân đòi hỏi trách nhiệm lớn và không nên được xem là cột mốc mà ai cũng bắt buộc phải đạt tới.

Theo quan điểm này, nếu một người chưa sẵn sàng chia sẻ cuộc sống, không muốn gánh vác trách nhiệm gia đình hoặc chưa tìm được người phù hợp, lựa chọn độc thân có thể tốt hơn việc kết hôn chỉ vì áp lực từ gia đình và xã hội.

Ngược lại, một số ý kiến cho rằng nhận định 1/3 số người không phù hợp để kết hôn quá rộng và khó có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Khả năng xây dựng hôn nhân còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, sự tương thích giữa hai người và quá trình trưởng thành sau khi bước vào mối quan hệ.

Tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây, trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng trì hoãn việc kết hôn hoặc lựa chọn không lập gia đình. Ảnh: Shutterstock

Bên cạnh đó, quan niệm rằng hôn nhân đòi hỏi sự hy sinh cũng gây ra những cách hiểu khác nhau. Một mối quan hệ bền vững cần sự quan tâm và nhường nhịn từ cả hai phía, nhưng điều đó không có nghĩa một người phải liên tục từ bỏ nhu cầu, lợi ích hoặc sự độc lập của bản thân.

Cuộc tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh chuyện nên kết hôn ở độ tuổi nào, mà còn đặt ra câu hỏi về cách mỗi người định nghĩa hạnh phúc và trách nhiệm trong tình yêu.

Người trẻ Trung Quốc ngày càng cân nhắc chuyện kết hôn

Những tranh luận như vậy diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với tình trạng số lượng kết hôn giảm trong những năm gần đây. Chi phí nhà ở, áp lực công việc, chi phí nuôi dạy con và mong muốn duy trì cuộc sống cá nhân là những yếu tố thường được nhắc đến khi bàn về quyết định lập gia đình của người trẻ.

Theo số liệu được các nguồn tin dẫn lại từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2026, nước này ghi nhận khoảng 3,275 triệu cặp đăng ký kết hôn, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Số cặp đăng ký ly hôn trong cùng giai đoạn vào khoảng 1,383 triệu, tăng 3,9%.

Những con số này cho thấy câu chuyện hôn nhân tại Trung Quốc đang được đặt trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, việc giảm số lượng kết hôn không đồng nghĩa tất cả người trẻ đều từ chối tình yêu hay không còn mong muốn lập gia đình.

Với nhiều người, điều thay đổi có thể nằm ở tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời và cách nhìn nhận về hạnh phúc. Thay vì kết hôn chỉ vì đến tuổi hoặc đáp ứng kỳ vọng của gia đình, họ muốn cân nhắc kỹ hơn về sự hòa hợp, khả năng tài chính và trách nhiệm lâu dài.

Quan điểm của giáo sư Lương Vĩnh An vì thế tiếp tục khơi lên một câu hỏi không dễ có câu trả lời chung: hôn nhân có thực sự cần thiết với tất cả mọi người, hay điều quan trọng hơn là mỗi người hiểu rõ bản thân và chỉ bước vào một mối quan hệ khi đã sẵn sàng?