Giáo sư đứng sau doanh nghiệp hơn 4.000 tỷ đồng được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh là ai?

Đáng chú ý, trong danh sách 11 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có cụm công trình "Nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu và tự động hóa trong sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu", do GS.TS. Hồ Xuân Năng làm đại diện nhóm tác giả cùng 17 đồng tác giả tại Tập đoàn Phenikaa.

Nhóm nghiên cứu tại Phenikaa đã phát triển các công nghệ vật liệu mới nhằm từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu và ứng dụng tự động hóa vào dây chuyền sản xuất đá nhân tạo cao cấp. Thành tựu đáng chú ý của cụm công trình là việc làm chủ công nghệ sản xuất nhựa polyester không no, một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh.

Từ kết quả nghiên cứu này, Phenikaa đã đầu tư xây dựng nhà máy hóa chất với tổng vốn hơn 476 tỷ đồng và công suất thiết kế đạt 25.000 tấn/năm.

GS.TS. Hồ Xuân Năng

Theo số liệu từ công trình, trong giai đoạn 2021 - 2025, nhà máy đã sản xuất được hơn 69.210 tấn nhựa, vừa đáp ứng nhu cầu nguyên liệu nội bộ vừa tạo thêm gần 2.841 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn phát triển công nghệ sản xuất cristobalite từ nguồn cát trong nước, đồng thời tích hợp robot công nghiệp 6 trục và phần mềm điều khiển để tự động hóa công đoạn tạo vân đá. Nhờ việc ứng dụng công nghệ, năng suất sản xuất đã được nâng từ 100 tấm đá mỗi ca lên mức 120 - 150 tấm, trong khi tỷ lệ sản phẩm lỗi giảm xuống dưới 1%.

Theo số liệu được công bố, cụm công trình đã tạo ra 179 sản phẩm và vật liệu mới, đi kèm 20 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích cùng 79 kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ ở cả trong nước và quốc tế.

Người đại diện của cụm công trình là GS.TS. Hồ Xuân Năng, sinh năm 1964 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Động cơ đốt trong vào tháng 5/1986, có bằng đại học tại chức ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội vào năm 1988 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí - động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 1992.

Hiện tại, ông đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vicostone (mã chứng khoán: VCS). Vào năm 2025, ông Hồ Xuân Năng đã được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành Cơ khí - Động lực. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, ông còn được biết đến là một trong những vị giáo sư sở hữu khối tài sản cổ phiếu lớn nhất tại Việt Nam.

Theo dữ liệu sở hữu cổ phần tính đến ngày 30/6/2026, ông Hồ Xuân Năng trực tiếp nắm giữ 5,98 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 3,74% vốn điều lệ của Vicostone.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, doanh nghiệp do ông sáng lập và nắm quyền chi phối, đang sở hữu hơn 134,6 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 84,15% vốn điều lệ. Như vậy, tổng lượng cổ phiếu VCS đứng tên cá nhân ông Năng và doanh nghiệp liên quan lên tới hơn 140,6 triệu đơn vị.

Tính theo mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu chốt phiên giao dịch ngày 30/10, lượng cổ phiếu do ông Năng trực tiếp nắm giữ có giá trị khoảng 179 tỷ đồng, trong khi số cổ phiếu thuộc sở hữu của Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A có giá trị khoảng 4.038 tỷ đồng