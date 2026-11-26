Đó là nhận định của TTND.GS.TS.BS Đồng Khắc Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Giám đốc Trung tâm Hô hấp và Miễn dịch lâm sàng Quốc tế Phương Đông, khi trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về quy định mở rộng phạm vi cấm hút thuốc ra toàn bộ khuôn viên trường đại học, cao đẳng và học viện.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua ngày 21/11, từ ngày 1/7/2027, các cơ sở giáo dục đại học sẽ áp dụng quy định cấm hút thuốc trong toàn bộ khuôn viên, thay vì chỉ giới hạn ở một số khu vực như trước đây.

Khói thuốc ngoài trời vẫn gây hại

Dưới góc độ y khoa, GS Hưng cho rằng quan niệm hút thuốc ngoài trời không gây ảnh hưởng đáng kể đến những người xung quanh là chưa chính xác. Cần phân biệt mức độ phát tán khói thuốc trong không gian kín và ngoài trời, nhưng không thể đồng nhất việc khói thuốc dễ khuếch tán hơn với việc nó không còn nguy hiểm.

Khói thuốc thụ động là hỗn hợp các chất độc hại mà người không hút thuốc vô tình hít phải, bao gồm khói do người hút thải ra và khói phát sinh trực tiếp từ quá trình cháy của điếu thuốc. Trong đó có hàng nghìn hóa chất, nhiều chất gây độc, kích ứng và ung thư.

Khi hút thuốc tại sân trường, hành lang, khu vực ghế đá, vườn cây hay lối đi chung, khói thuốc vẫn có thể phát tán theo hướng gió và luồng không khí, ảnh hưởng đến những người học tập, làm việc hoặc sinh hoạt gần đó. Đặc biệt, tại nơi đông người, khu vực có mái che hoặc không gian bán kín, khói thuốc có thể tích tụ, làm tăng mức độ phơi nhiễm.

Tiếp xúc với khói thuốc thụ động có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng, ho, khó chịu đường hô hấp, khởi phát hoặc làm nặng thêm cơn hen phế quản. Về lâu dài, phơi nhiễm còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi và ung thư phổi. Ảnh: Diễm Ly

Điều đáng lo ngại là người hít phải khói thuốc không có quyền lựa chọn nguồn phơi nhiễm này. Họ có thể là sinh viên, giảng viên, nhân viên nhà trường hoặc khách đến liên hệ công tác, dù hoàn toàn không hút thuốc vẫn phải chịu tác động từ hành vi của người khác.

Theo GS Hưng, cần đặc biệt quan tâm đến ba nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng.

Thứ nhất là người mắc bệnh nền như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh tim mạch hoặc bệnh hô hấp mạn tính. Những người này nhạy cảm hơn với các chất kích thích trong khói thuốc, khiến bệnh dễ mất kiểm soát.

Thứ hai là phụ nữ mang thai. Tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ gặp những bất lợi trong thai kỳ, như thai chậm phát triển, trẻ sinh nhẹ cân và sinh non.

Thứ ba là người trẻ. Dù chưa xuất hiện triệu chứng ngay lập tức, việc tiếp xúc với khói thuốc vẫn gây tác động bất lợi đến sức khỏe, trong đó có chức năng phổi và nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp.

“Tuổi trẻ không đồng nghĩa với khả năng miễn nhiễm trước độc chất trong khói thuốc. Phòng bệnh cần được thực hiện ngay từ khi mỗi người còn khỏe mạnh, thay vì chờ đến khi xuất hiện bệnh lý mới quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe”, ông nhấn mạnh.

Đưa thuốc lá ra khỏi giảng đường: Thay đổi một hành vi, định hình văn hóa đại học

Trường đại học phải là môi trường không khói thuốc

GS Hưng cũng nhấn mạnh, việc mở rộng phạm vi cấm hút thuốc ra toàn bộ khuôn viên trường đại học có ý nghĩa quan trọng trên cả ba phương diện: Bảo vệ sức khỏe, dự phòng bệnh tật và giáo dục lối sống.

Trước hết, quy định giúp bảo vệ trực tiếp những người không hút thuốc, giảm nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại trong khói thuốc thụ động. Việc hạn chế phơi nhiễm ngay từ môi trường học tập cũng góp phần phòng ngừa các bệnh lý như COPD, ung thư phổi, bệnh mạch vành và đột quỵ, qua đó giảm gánh nặng bệnh tật, chi phí chăm sóc sức khỏe cho xã hội.

GS Hưng cho rằng, khi được học tập trong môi trường không khói thuốc, sinh viên có điều kiện hình thành nhận thức đúng đắn về tác hại của thuốc lá, ý thức tôn trọng sức khỏe người khác và trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: Diễm Ly

Ngược lại, nếu cho phép hút thuốc tại một số khu vực ngoài trời, nhà trường có thể vô tình tạo tâm lý rằng hành vi này được chấp nhận trong môi trường giáo dục. Điều đó không phù hợp với mục tiêu xây dựng nếp sống lành mạnh và hình thành thế hệ trẻ có lối sống không thuốc lá.

“Tôi cho rằng cần tiếp cận vấn đề theo hướng xây dựng môi trường không khói thuốc trên toàn bộ khuôn viên trường học, bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời. Đây là cách bảo đảm mọi người có thể học tập, làm việc mà không phải chủ động né tránh khói thuốc”, ông nói.

Tuy nhiên, để quy định thực sự đi vào cuộc sống, theo vị chuyên gia, không thể chỉ dừng lại ở việc ban hành nội quy hay treo biển cấm hút thuốc. Điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân.

Ông đề xuất 4 nhóm giải pháp. Trước hết, các trường cần tăng cường truyền thông bằng kiến thức khoa học, cung cấp thông tin dễ hiểu, trực quan về tác hại của khói thuốc thụ động, các bệnh lý liên quan và nguy cơ đối với người không hút thuốc.

Thứ hai, cần gắn tuyên truyền với quyền được bảo vệ sức khỏe, giúp sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường hiểu rằng mọi người đều có quyền học tập, làm việc trong môi trường không khói thuốc. Không ai có quyền áp đặt nguy cơ sức khỏe lên người khác thông qua hành vi hút thuốc.

Thứ ba, phát huy vai trò nêu gương của giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường. Những người có ảnh hưởng cần chủ động chấp hành quy định, tạo sự lan tỏa tích cực trong sinh viên.

Cuối cùng, cần kết hợp tuyên truyền với giám sát thực hiện. Nhà trường nên bố trí biển báo tại các vị trí phù hợp, xây dựng cơ chế nhắc nhở, tiếp nhận phản ánh và xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ những người có nhu cầu cai thuốc lá.

Đối với người đang hút thuốc, công tác truyền thông cũng cần tránh kỳ thị hay chỉ trích cá nhân, thay vào đó là cung cấp kiến thức, giúp họ hiểu rõ tác hại và chủ động từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe bản thân cũng như những người xung quanh.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng không hút thuốc tại nơi công cộng không đơn thuần là chấp hành một quy định pháp luật, mà còn là biểu hiện của văn hóa ứng xử, sự tôn trọng và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng. Một người có thể lựa chọn hút thuốc hoặc không hút thuốc, nhưng không thể lựa chọn thay người khác việc phải hít thở khói thuốc. Vì vậy, xây dựng môi trường đại học không khói thuốc chính là bảo vệ quyền được sống khỏe mạnh của tất cả mọi người”, ông Hưng nhấn mạnh.