Giáo sư Cổ Minh Đức đề xuất dự án Trung tâm Thể thao - Sức khỏe tại Gia Lai

Đề xuất mô hình thể thao gắn với du lịch sức khỏe

Tại buổi làm việc, GS. Cổ Minh Đức đánh giá cao điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của Gia Lai. Ông đặc biệt đồng tình với định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, từ đó thúc đẩy các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), du lịch và thể thao.

Theo GS. Cổ Minh Đức, thể thao có thể trở thành một nguồn "sức mạnh mềm" trong chiến lược phát triển của địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp, ông cho rằng phát triển thể thao cần gắn với giáo dục và phát triển trí tuệ. Mục tiêu là đào tạo những con người vừa có thể lực tốt, vừa có chuyên môn và tri thức.

Từ kinh nghiệm này, GS. Cổ Minh Đức mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu xây dựng tại Việt Nam một mô hình đào tạo thể thao trình độ cao, đặc biệt đối với các môn thể thao dưới nước.

Một trong những hướng được ông đề cập là nghiên cứu xây dựng Trung tâm Thể thao - Sức khỏe tại Gia Lai, kết hợp hoạt động thể thao với du lịch sức khỏe.

Giáo sư Cổ Minh Đức đề xuất dự án Trung tâm Thể thao - Sức khỏe.

Giáo sư cũng gợi mở việc nghiên cứu đầu tư hệ thống hạ tầng thể thao đạt tiêu chuẩn, phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu và tạo điều kiện để Gia Lai tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn trong tương lai.

Ngoài ra, GS. Cổ Minh Đức đề cập khả năng thúc đẩy hợp tác phi tập trung giữa Gia Lai với các địa phương của Pháp, trong đó có vùng Normandie.

Theo hướng này, hai bên có thể hình thành mạng lưới hợp tác trong các lĩnh vực thể thao, y tế, giáo dục, nghiên cứu và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá các đề xuất tại buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội để hai bên tiếp tục nghiên cứu, kết nối và cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác.

Trong lĩnh vực thể thao và sức khỏe, ông Tuấn đề nghị nghiên cứu các chương trình phối hợp về huấn luyện thể thao, trong đó có thể thao học đường; nâng cao thể chất và chăm sóc sức khỏe.

Các chương trình được định hướng gắn với những môn thể thao phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của Gia Lai.

Nghiên cứu tổ chức chuyến bay charter phục vụ du lịch

Về kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giới thiệu nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu là những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác.

Gia Lai mong muốn kết nối công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển chế biến sâu và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Tỉnh cũng mong muốn nghiên cứu các công nghệ mới để tận dụng nguyên liệu, phụ phẩm nông nghiệp, qua đó tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, Gia Lai đề nghị mở rộng nghiên cứu hợp tác trong xử lý môi trường, nước thải, chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI và năng lượng tái tạo.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho Giáo sư.

Đây là những lĩnh vực địa phương quan tâm và có thể kết nối với thế mạnh về công nghệ, nghiên cứu của các đối tác Pháp.

Trong lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề cập khả năng nghiên cứu tổ chức các chuyến bay charter phục vụ du khách.

Theo định hướng này, địa phương có thể từng bước tạo lập thị trường, tiến tới mở các đường bay ổn định khi hội đủ điều kiện.

"Việc tăng cường kết nối giao thông được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho giao lưu, du lịch cũng như mở rộng các hoạt động hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác quốc tế", ông Tuấn nói.

Để các ý tưởng được trao đổi tại buổi làm việc có thể sớm được cụ thể hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành liên quan đưa đoàn công tác đi thực tế, khảo sát hạ tầng, các địa điểm du lịch và những khu vực có tiềm năng phát triển.

Trên cơ sở khảo sát, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, lựa chọn những nội dung khả thi để nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.